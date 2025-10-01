Стало известно, почему нынешнее поколение россиян не станет долгожителями Эксперт Рогозин: россияне не смогут доживать до 120 лет из-за социальных проблем

Современные поколения россиян не смогут в среднем доживать до 100–120 лет, поскольку для этого потребуются масштабные социальные изменения, заявил заведующий лабораторией полевых исследований ИНСАП РАНХиГС Дмитрий Рогозин в беседе с ТАСС. По его мнению, развитие технологий и генетики не позволит радикально увеличить продолжительность жизни в ближайшие десятилетия.

Основной фактор, от которого зависит реальное долголетие, — это не наука, а система долговременного ухода: инфраструктура, кадры, финансирование, — подчеркнул Рогозин.

Эксперт пояснил, что прорывные решения, такие как вакцина от рака или редактирование генов, остаются экспериментальными, дорогими и недоступными для большинства. Без масштабных инвестиций и внедрения в обществе этики заботы невозможно предотвратить утрату качества жизни и смерть от управляемых социальных болезней, таких как одиночество и недоступная социальная среда, объяснил он.

Ранее гериатр Антон Наумов заявил, что образ жизни людей в странах, славящихся числом долгожителей, имеет ряд схожих черт. По его словам, люди в таких регионах много двигаются в рамках естественной повседневной активности.