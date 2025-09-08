Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 сентября 2025 в 14:30

Раскрыта самая полезная диета при «гиперактивной» щитовидной железе

Daily Mail: при гипертиреозе щитовидной железы нужно отказаться от молока

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Людям с повышенной активностью щитовидной железы — гипертиреозом — нужно уменьшить количество молочных продуктов в рационе, передает Daily Mail. Лучше сделать выбор в пользу нежирного мяса, фруктов, овощей и сложных углеводов, уточнила в беседе с изданием американский фармацевт и диетолог Дебора Грейсон.

При гипертиреозе орган вырабатывает избыточное количество гормонов тироксина (Т4) и трийодтиронина (Т3). Они отвечают за работу обмена веществ, сердечно-сосудистой и нервной систем. Поэтому излишки гормонов приводят к «ускорению» процессов в организме. Медик подчеркнула, что у гипертиреоза есть видимые симптомы: резкая потеря веса, потливость и учащенное сердцебиение.

Ранее заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова рассказала, что ламинария, известная как морская капуста, улучшает состояние сердца, нормализует работу кишечника и поддерживает здоровье щитовидной железы. По ее словам, на организм положительно влияют содержащийся в продукте йод, а также витамины и минералы.

