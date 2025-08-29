«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов

Ламинария, известная как морская капуста, улучшает состояние сердца, нормализует работу кишечника и поддерживает здоровье щитовидной железы, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, на организм положительно влияют содержащийся в продукте йод, а также витамины и минералы.

Морская капуста (ламинария) — это бурая морская водоросль, богатая йодом, минералами и витаминами, в частности A, C, D, E и группы B, а также клетчаткой. Ее ценят за способность поддерживать здоровье щитовидной железы благодаря йоду, а витаминный и минеральный состав укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и состояние сердца, способствует поддержанию крепких костей и нормализует работу кишечника, — сказала Чиркова.

Как отметила специалист, пищевые волокна ламинарии разбухают в желудке, способствуя быстрому насыщению, легкому слабительному эффекту и регулированию аппетита, что облегчает процесс снижения веса. Кроме того, по словам врача, морская капуста снижает уровень холестерина, регулирует показатели сахара в крови и помогает при запорах.

Это просто кладезь витаминов и микроэлементов. Рекомендуется включать в рацион до 40 г свежей ламинарии, две чайные ложки сухой или 50–100 г маринованной капусты — этого достаточно для покрытия суточной нормы йода. Людям с гиперфункцией щитовидной железы, фурункулезом и аллергией на йод следует исключить этот продукт из меню, а вот при диабете и ожирении она хорошо подходит для регулярного питания благодаря низкой калорийности — всего 5,4–24 ккал / 100 г, — добавила Чиркова.

