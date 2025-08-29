День знаний — 2025
29 августа 2025 в 05:00

«Кладезь витаминов»: названо неочевидное средство от многих недугов

Врач Чиркова: морская капуста улучшает состояние сердца и нормализует работу ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ламинария, известная как морская капуста, улучшает состояние сердца, нормализует работу кишечника и поддерживает здоровье щитовидной железы, заявила NEWS.ru заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Ольга Чиркова. По ее словам, на организм положительно влияют содержащийся в продукте йод, а также витамины и минералы.

Морская капуста (ламинария) — это бурая морская водоросль, богатая йодом, минералами и витаминами, в частности A, C, D, E и группы B, а также клетчаткой. Ее ценят за способность поддерживать здоровье щитовидной железы благодаря йоду, а витаминный и минеральный состав укрепляет иммунитет, улучшает обмен веществ и состояние сердца, способствует поддержанию крепких костей и нормализует работу кишечника, — сказала Чиркова.

Как отметила специалист, пищевые волокна ламинарии разбухают в желудке, способствуя быстрому насыщению, легкому слабительному эффекту и регулированию аппетита, что облегчает процесс снижения веса. Кроме того, по словам врача, морская капуста снижает уровень холестерина, регулирует показатели сахара в крови и помогает при запорах.

Это просто кладезь витаминов и микроэлементов. Рекомендуется включать в рацион до 40 г свежей ламинарии, две чайные ложки сухой или 50–100 г маринованной капусты — этого достаточно для покрытия суточной нормы йода. Людям с гиперфункцией щитовидной железы, фурункулезом и аллергией на йод следует исключить этот продукт из меню, а вот при диабете и ожирении она хорошо подходит для регулярного питания благодаря низкой калорийности — всего 5,4–24 ккал / 100 г, — добавила Чиркова.

Ранее врач-терапевт Клара Сычугова предупредила о вреде бесконтрольного приема витаминов и БАДов. По ее словам, авитаминоз — миф, так как большинство людей получают витамины из пищи. Она отметила, что БАДы нужны лишь отдельным группам населения по показаниям, например жителям северных регионов для получения витамина D.

питание
заболевания
советы
здоровье
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
