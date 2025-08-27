Врач развеяла популярный миф о массовом авитаминозе в осенний период

Бездумный прием витаминов и биологически активных добавок может нанести здоровью больше вреда, чем пользы, заявила NEWS.ru врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист по функциональным заболеваниям ЖКТ Клара Сычугова. Она связала желание людей укрепить иммунитет при помощи БАДов с влиянием маркетинга.

Под модным веянием маркетинга люди в поисках волшебной таблетки и улучшения своего самочувствия все чаще и чаще начинают принимать витамины и микроэлементы из БАДов. За этим порывом «укрепить здоровье» кроется опасная тенденция — массовое использование биологически активных веществ может нанести больше вреда, чем пользы, — сказала Сычугова.

Она объяснила, что тотальный авитаминоз у городских жителей является мифом. По словам Сычуговой, в развитых странах крайне редко происходят случаи развития серьезных заболеваний на фоне полного отсутствия витаминов в организме. Врач уточнила, что иногда может встречаться гиповитаминоз — умеренная нехватка конкретного витамина.

Подавляющее большинство людей, придерживающихся более-менее сбалансированного питания, получают все необходимые микронутриенты из пищи. Добавки нужны лишь определенным группам населения и только по конкретным показаниям. Например, людям живущим в северных регионах можно рекомендовать профилактический прием витамина D в дозировке 800-2000МЕ в зависимости от возраста и пола, — добавила Сычугова.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что симптомы, из-за которых люди часто ставят сами себе диагнозы, такие как вегетососудистая дистония и авитаминоз, могут проявляться у мнительных ипохондриков, подверженных влиянию информации из интернета. При этом, по ее словам, эти же признаки могут указывать на действительно серьезные заболевания.