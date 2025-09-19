«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 21:09

Ученые раскрыли неочевидный вред популярной витаминной добавки

NR: прием добавок с витамином D2 снижают уровень D3 в организме

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление витаминных добавок с D2 может негативно сказываться на уровне D3 в организме, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Reviews. Отмечается, что витамин D3 — это «основная форма», которую человек получает из солнечного света.

D3 лучше других элементов данной группы восполняет дефицит витаминов, укрепляет кости и иммунитет. При этом ученые из Университета Суррея, Центра Джона Иннеса и Института биологических наук Квадрама выяснили, что при употреблении D2 уровень D3 в организме становится ниже, даже чем у пациентов, которые вовсе не принимали добавок.

Таким образом, прием D2 не только не восполняет дефицита D3. Добавка мешает поддерживать оптимальный уровень витамина, необходимого для работы иммунной системы, а также борьбы организма с вирусами и бактериями, указывается в исследовании.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал употреблять в пищу инжир, тыкву, груши, сливы и брокколи для поддержания витаминного баланса в организме. Он уточнил, что инжир является отличным источником калия, кальция и магния и обеспечивает нормальную работу сердца и органов ЖКТ.

витамины
исследования
иммунитет
вирусы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В российском аэропорту введены временные ограничения на полеты
Гороскоп на сегодня: Скорпиону нужен отдых, Раку стоит проявить фантазию
Трамп выразил мнение по поводу инцидента с самолетами в Эстонии
В Польше рассказали о попытках втянуть страну в конфликт с Россией
Келлог дал Украине совет по поводу потери своих территорий
В Минобороны РФ прокомментировали ситуацию с истребителями над Эстонией
Путин провел беседу с главой Пермского края во время визита в регион
Аэропорт Саратова перестал отправлять и принимать суда
Лица, пронизанные иглами: поклонники вуду надругались над трупом в морге
Крупные города Дагестана подтопило из-за ливня
Народные приметы на 20 сентября: Луков день и его тайны
Лесной пожар вспыхнул вблизи курортных отелей Антальи
Еще один российский аэропорт ввел временные ограничения
Отстраненный полузащитник «Челси» Мудрик заменит футбол на бег
ВС РФ выследили и уничтожили украинский танк около Курской области
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 20 сентября 2025 года
Поздняя слава, помощь СВО, гибель в ДТП: каким запомнился Сергей Пускепалис
Суд ООН подтвердил подачу иска Россией по делу Boeing 777 из Малайзии
Российская ПВО сбила шесть украинских БПЛА за два часа
В двух российских аэропортах изменили график работы
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября
Россия

Колоссальные потери и форсирование Днепра: успехи ВС РФ к утру 18 сентября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.