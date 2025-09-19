Ученые раскрыли неочевидный вред популярной витаминной добавки

Употребление витаминных добавок с D2 может негативно сказываться на уровне D3 в организме, сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nutrition Reviews. Отмечается, что витамин D3 — это «основная форма», которую человек получает из солнечного света.

D3 лучше других элементов данной группы восполняет дефицит витаминов, укрепляет кости и иммунитет. При этом ученые из Университета Суррея, Центра Джона Иннеса и Института биологических наук Квадрама выяснили, что при употреблении D2 уровень D3 в организме становится ниже, даже чем у пациентов, которые вовсе не принимали добавок.

Таким образом, прием D2 не только не восполняет дефицита D3. Добавка мешает поддерживать оптимальный уровень витамина, необходимого для работы иммунной системы, а также борьбы организма с вирусами и бактериями, указывается в исследовании.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов посоветовал употреблять в пищу инжир, тыкву, груши, сливы и брокколи для поддержания витаминного баланса в организме. Он уточнил, что инжир является отличным источником калия, кальция и магния и обеспечивает нормальную работу сердца и органов ЖКТ.