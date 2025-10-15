Диетолог объяснила, как отказ от сахара влияет на организм Диетолог Устинова: отказ от простых углеводов насытит организм энергией

После отказа от продуктов с содержанием простых углеводов — сахарозы, глюкозы и фруктозы человек становится более энергичным, заявила «Газете.Ru» диетолог Елена Устинова. По ее словам, такое изменение в рационе способствует выведению лишней жидкости из организма и уменьшению отеков.

Когда организм перестает получать простые сахара, он перестраивается и начинает использовать сложные углеводы как источник энергии. Такое топливо расходуется медленнее, обеспечивает длительное чувство сытости и стабильный уровень энергии в течение дня, — пояснила Устинова.

Кроме того, отказ от простых углеводов нормализует уровень сахара и инсулина в крови. Это, в свою очередь, улучшает настроение и когнитивные функции, а также повышает общее качество жизни. Наконец, некоторые люди благодаря такой корректировке в рационе могут избавиться от лишнего веса и тем самым повысить свою работоспособность.

Ранее геронтолог Алексей Москалев заявил, что искусственные подсластители могут спровоцировать диабет и другие заболевания. По его словам, эти продукты нарушают работу гормонов и кишечной микрофлоры.