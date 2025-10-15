Геронтолог указал на опасность искусственных подсластителей

Искусственные подсластители могут спровоцировать диабет и другие заболевания, заявил геронтолог доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев. По его словам, переданным KP.RU, эти продукты нарушают работу гормонов и кишечной микрофлоры.

Искусственные подсластители неблагоприятно изменяют состав кишечной микрофлоры, что также ухудшает гликемический контроль. Поскольку часть углеводов за нас съедают полезные бактерии кишечника, — объяснил Москалев.

По его словам, когда мозг ждет сладкого, но не получает его, он включает системную нечувствительность к инсулину. Это повышает уровень сахара в крови.

Ранее врач-эндокринолог Марина Рапацкая заявила, что люди с избыточной массой тела, ожирением и наследственными факторами наиболее склонны к преддиабету. По ее словам, в России с таким диагнозом живут 20 млн человек.