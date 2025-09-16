Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 15:53

Стало известно, кто находится в группе риска преддиабета

Эндокринолог Рапацкая: к преддиабету склонны люди с избыточным весом

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Люди с избыточной массой тела, ожирением и наследственными факторами наиболее склонны к преддиабету, заявила врач-эндокринолог Марина Рапацкая. По ее словам, которые передает телеканал «Краснодар», в России с таким диагнозом живут 20 млн человек.

Помимо этого, очень много заболеваний, к примеру, сердечно-сосудистые: гипертоническая болезнь, инфаркты, инсульты, которые пациенты получили в возрасте до 50 лет, влияют на развитие преддиабета, — резюмировала она.

Ранее сообщалось, что ученые из американского Университета Эмори обнаружили 22 новых участка генома, влияющих на риск развития диабета второго типа. Он быстро распространяется во всем мире, чаще поражая мужчин. Болезнь формируется под влиянием наследственности и образа жизни, но роль взаимодействия генов с внутренней средой организма изучена недостаточно.

