10 ноября 2025 в 15:08

Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть фейхоа

Нутрициолог Гузман: людям с болезнями щитовидки не стоит есть фейхоа

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям с тиреотоксикозом, аутоиммунным тиреоидитом или другими нарушениями функции щитовидной железы не стоит есть фейхоа в больших количествах, рассказала телеканалу «Краснодар» врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани, преподаватель КубГМУ и нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что для здоровых людей норма потребления составляет не более 150 граммов в сутки.

Людям с тиреотоксикозом, аутоиммунным тиреоидитом или другими нарушениями функции щитовидной железы употребление фейхоа в больших количествах может усугубить состояние. Хотя у фейхоа умеренный гликемический индекс, в плодах достаточно сахаров. Это нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом, метаболическим синдромом и ожирением, — рассказала Гузман.

Врач предупредила, что у некоторых возможны проявления индивидуальной непереносимости. По ее словам, также возможны случаи перекрестной аллергии на тропические фрукты, особенно при аллергическом рините или атопическом дерматите.

Ранее диетолог-терапевт Ольга Лушникова рассказала, что употребление помидоров может быть опасным для людей с аллергией, мочекаменной болезнью и заболеваниями ЖКТ. Она объяснила, что аллергические реакции могут проявиться в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения.

