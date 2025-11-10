Нутрициолог объяснила, кому нельзя есть фейхоа Нутрициолог Гузман: людям с болезнями щитовидки не стоит есть фейхоа

Людям с тиреотоксикозом, аутоиммунным тиреоидитом или другими нарушениями функции щитовидной железы не стоит есть фейхоа в больших количествах, рассказала телеканалу «Краснодар» врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Минздрава Кубани, преподаватель КубГМУ и нутрициолог Екатерина Гузман. Она отметила, что для здоровых людей норма потребления составляет не более 150 граммов в сутки.

Людям с тиреотоксикозом, аутоиммунным тиреоидитом или другими нарушениями функции щитовидной железы употребление фейхоа в больших количествах может усугубить состояние. Хотя у фейхоа умеренный гликемический индекс, в плодах достаточно сахаров. Это нужно учитывать пациентам с сахарным диабетом, метаболическим синдромом и ожирением, — рассказала Гузман.

Врач предупредила, что у некоторых возможны проявления индивидуальной непереносимости. По ее словам, также возможны случаи перекрестной аллергии на тропические фрукты, особенно при аллергическом рините или атопическом дерматите.

