Удар в самое сердце: осень — пик инфарктов и инсультов, как защититься

Количество инфарктов и инсультов в осеннее время резко возрастает, утверждают врачи. Жертвами опасных недугов подчас становятся молодые и внешне здоровые люди. Как заранее распознать болезнь, к каким рекомендациям медиков стоит прислушаться — в материале NEWS.ru.

Как часто происходят инфаркты и инсульты?

Согласно официальной статистике, в России ежегодно диагностируют 400–500 тыс. случаев инсульта. При этом 80% пациентов становятся инвалидами, из них 40% умирают в течение первого года.

По данным Росстата, сердечно-сосудистые заболевания ежегодно приводят к смерти около миллиона человек. Более чем в половине случаев причиной летального исхода становится ишемическая болезнь сердца, в том числе ее осложнения — внезапная остановка сердца и острый инфаркт миокарда.

Правда ли, что осенью чаще случаются инфаркты и инсульты

Осенью риск инсультов обычно вырастает, подтвердила в разговоре с NEWS.ru кардиолог-аритмолог кандидат медицинских наук Мария Чайковская.

«Сказываются перепады температуры, сокращение светового дня и сезонный смог в мегаполисах. По мере похолодания у многих повышается артериальное давление, приходят вирусные инфекции, например грипп. Уязвимым группам нужен более тщательный контроль», — пояснила специалист.

Основатель и научный руководитель сети клиник иммунореабилитации, адаптационной и превентивной медицины Ольга Шуппо рассказала NEWS.ru, что осенью и зимой в период нестабильной погоды увеличивается количество инсультов и других сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, в зоне риска оказываются прежде всего люди с хроническими заболеваниями, с истощенной нервной системой, а также пожилые россияне.

«В этот период организм подстраивается под новые условия окружающей среды — изменение температуры и повышение влажности. Гормональная перестройка нуждается в энергетических ресурсах. Холода могут ослабить иммунитет, делая организм более уязвимым к простудным и инфекционным заболеваниям. Снижение выработки серотонина и витамина D из-за укорачивания светового дня отражается на настроении и уровне жизненных сил», — объяснила собеседница NEWS.ru.

Как правило, причина возникновения сердечно-сосудистых заболеваний заключается в колебаниях давления, которые увеличивают нагрузку на стенку сосуда, рассказал NEWS.ru автор Telegram-канала «Истории Доктора Долгушина» врач-эндокринолог Григорий Долгушин.

«Осень и зима — это пик депрессий. Многие перестают принимать лекарства от давления или вообще его не измеряют. Погодные условия также негативно влияют на общеэмоциональный фон. Стресс влияет на повышение давления», — сказал специалист.

Кто находится в группе риска в осенний период

Чтобы минимизировать риски для здоровья, в период адаптации нужно включать в рацион свежие овощи и фрукты, поддерживать физическую активность для улучшения кровообращения и укрепления иммунитета, соблюдать режим сна, а также избегать стрессовых ситуаций, отметила Шуппо.

Чайковская подчеркнула, что в группе риска находятся люди, страдающие гипертонией (регулярно происходят скачки артериального давления), диабетом, атеросклерозом, граждане с фибрилляцией предсердий, дислипидемией («плохой» холестерин — ЛПНП), а также курящие (особенно опасен кальян).

«Дополнительно повышают риски для здоровья стресс, алкоголь, избыток соли и ультрапереработанной пищи, а также недосып и вирусные инфекции. Все риски суммируются, поэтому контроль за несколькими факторами сразу дает наибольший эффект», — пояснила Чайковская.

Какие главные признаки инсульта и инфаркта

У инсульта, как правило, есть несколько главных признаков. «Если улыбка стала кривой, движение руки или ноги ослабло, артикуляция нарушена, необходимо немедленно вызывать скорую помощь. Чем раньше начнется лечение, тем выше шанс на полное восстановление», — отметила Чайковская.

Как рассказал NEWS.ru терапевт Павел Смирнов, первыми признаками, характеризующими предынфарктное состояние, являются боль за грудиной, учащенное сердцебиение, общая слабость и затрудненное дыхание. Также, по его словам, к характерным симптомам относится посинение губ.

«Главный и наиболее выраженный признак — сильный болевой синдром. Пациент испытывает давящую боль, при которой складывается впечатление, что на груди находится раскаленный металл или тиски. Чаще всего пациенты жалуются на неприятные ощущения за грудиной. Порой боль иррадиирует в левую руку, плечо и область горла», — отметил специалист.

Как не пропустить инсульт и инфаркт

В первую очередь необходимо проводить регулярный мониторинг артериального давления, рекомендовала в разговоре с NEWS.ru практикующий преподаватель медвуза, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ирина Васильева.

«Следите за артериальным давлением дома и обратитесь за коррекцией терапии, если ваши цифры отличаются от оптимальных (120 на 80). Также важно поддерживать физическую активность. Уделяйте ей не менее 30 минут в день, даже в помещении. Такие упражнения, как йога, растяжка и ходьба, поддерживают активность и выносливость сердечно-сосудистой системы», — пояснила Васильева.

По ее словам, следует ограничить употребление алкоголя. «Спиртное может обезвоживать организм и влиять на регуляцию артериального давления. Умеренно употребляйте спиртные напитки и всегда поддерживайте водный баланс», — подчеркнула врач.

По мнению Васильевой, в холодное время важно одеваться по погоде. «Уменьшите нагрузку на сердечно-сосудистую систему, сохраняя тепло. Одевайтесь многослойно, надевайте перчатки и подумайте о шарфе, чтобы прикрыть шею и грудь», — отметила Васильева.

Кроме того, врач настоятельно посоветовала сократить потребление соли.

«Обращайте особое внимание на содержание натрия в продуктах питания и избегайте обработанных продуктов, которые, как правило, содержат больше соли», — сообщила собеседница NEWS.ru.

Васильева также рассказала, что сердечно-сосудистые заболевания могут долго протекать без симптомов. Однако, по ее словам, у кардиологов есть специальные инструменты, которые позволяют выявлять пациентов, находящихся в зоне риска.

