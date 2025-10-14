Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта Невролог Хуторов: при инсульте может появиться внезапный шум в ушах

Внезапный шум или гул в ушах может возникнуть при инсульте, заявил «Газете.Ru» невролог Дмитрий Хуторов. Острое нарушение кровообращения в головном мозге также может привести к полной потере слуха на одно ухо, предупредил врач.

Если шум в ушах появился внезапно, сопровождается головной болью или другими внезапно появившимися неврологическими симптомами, носит пульсирующий характер, то стоит насторожиться, особенно если слух совсем пропал на одно ухо, — отметил Хуторов.

По его словам, остро возникшая сильная головная боль, проблемы со зрением и разный размер зрачков также должны насторожить. Среди других тревожных признаков внезапное головокружение и шаткость походки.

