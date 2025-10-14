Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 13:28

Невролог раскрыл неожиданный симптом инсульта

Невролог Хуторов: при инсульте может появиться внезапный шум в ушах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Внезапный шум или гул в ушах может возникнуть при инсульте, заявил «Газете.Ru» невролог Дмитрий Хуторов. Острое нарушение кровообращения в головном мозге также может привести к полной потере слуха на одно ухо, предупредил врач.

Если шум в ушах появился внезапно, сопровождается головной болью или другими внезапно появившимися неврологическими симптомами, носит пульсирующий характер, то стоит насторожиться, особенно если слух совсем пропал на одно ухо, — отметил Хуторов.

По его словам, остро возникшая сильная головная боль, проблемы со зрением и разный размер зрачков также должны насторожить. Среди других тревожных признаков внезапное головокружение и шаткость походки.

Ранее кардиолог Анастасия Щербак заявила, что самовольная отмена или нерегулярный прием лекарств — одна из трех опасных ошибок, которые могут привести к инфаркту у пациентов с гипертонией. По ее словам, нормализация давления не означает выздоровление.

инсульты
заболевания
здоровье
неврологи
