Хирург раскрыл самую главную опасность микроинсульта

Представления о том, что микроинсульт и микроинфаркт не могут привести к тяжелым последствиям для здоровья, — ошибочны, заявил эндоваскулярный хирург, кандидат медицинских наук Ашот Григорьян в беседе с Lenta.ru. По его словам, первое состояние может предвещать обширный инсульт в будущем, а второе — к аритмии и серьезным проблемам с сердцем.

[После микроинсульта] может снизиться чувствительность в руке, слегка опуститься угол рта или верхнего века. Это может быть заметно специалисту при осмотре и незаметно для самого пациента. Между тем это могут быть предвестники обширного инсульта, если своевременно не устранить первопричину, — предупредил Григорьян.

Продолжая, врач отметил, что микроинфарктом в народе принято называть ишемию миокарда, которая затрагивает небольшой участок сердечной мышцы и, чаще всего, проходит незаметно. При этом он подчеркнул, что на деле это состояние может привести к формированию рубца из соединительной ткани, который способен привести к аритмии и опасным для жизни нарушениям сердечного ритма.

Ранее врач Александр Мясников заявил, что сосудосуживающие капли могут спровоцировать инсульт у людей с повышенным давлением. Речь идет о каплях для носа. В то же время Мясников уточнил, что однократное применение подобных капель не нанесет вреда здоровью.