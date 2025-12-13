Названа одна из причин «тихого» инфаркта Кардиолог Кокин: одной из причин бессимптомного инфаркта может быть диабет

Отсутствие боли при инфаркте может быть связано с повреждениями нервной системы, особенностями обмена веществ и восприятия, рассказал кандидат медицинских наук Евгений Кокин в беседе с Lenta.ru. Особенно часто такие бессимптомные случаи встречаются у людей старше 65 лет с диабетом второго типа.

Бессимптомный инфаркт чаще встречается у людей старше 65 лет с диабетом. Дело в том, что при длительном течении этого заболевания поражаются нервные окончания сердца, что снижает или полностью блокирует болевую чувствительность, — отметил эксперт.

Врач отметил, что возрастное снижение функций ЦНС и хроническое заболевание почек увеличивают риск. Хотя «тихий» инфаркт не вызывает болевых ощущений, он может проявляться неспецифическими симптомами, такими как усталость, одышка при минимальной физической нагрузке, нарушения сна, легкая тошнота или головокружение. Многие люди не обращают внимания на эти признаки, списывая их на стресс или возрастные изменения.

Ранее врач-кардиолог Игнат Рудченко предупредил, что в праздничные дни стресс, злоупотребление алкоголем и особенности праздничного меню могут негативно влиять на артериальное давление. Он отметил, что у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями из-за этого повышается риск инфарктов и инсультов.