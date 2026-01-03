Российский хоккеист Бобровский установил необычный рекорд НХЛ Хоккеист Бобровский установил рекорд НХЛ, сыграв второй раз на открытом воздухе

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский второй раз за 14 лет участвовал в игре на открытом воздухе в рамках традиционной «Зимней классики». Как сообщает «Чемпионат», таким образом он установил рекорд НХЛ. При этом «Флорида» уступила «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 1:5.

Последний раз россиянин выходил на лед под открытым небом в 2012 году, выступая тогда за команду «Филадельфия Флайерз» в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс». Таким образом, Бобровский установил новый рекорд, превзойдя предыдущее достижение, принадлежащее Джордану Стаалу и Андрею Маркову, чей временной разрыв составлял 12 лет.

Ранее сообщалось, что Бобровский провел 52-й сухой матч в карьере в НХЛ, отразив все 15 бросков от хоккеистов «Далласа». Благодаря голкиперу «Флорида» выиграла со счетом 4:0.

До этого стало известно, что легендарного хоккеиста Сергея Мозякина ввели в Зал славы отечественного хоккея. Церемония чествования состоялась в Новосибирске перед началом матча Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Белоруссии. В мероприятии принял участие глава ФХР Владислав Третьяк.