Известный российский хоккеист выдал 52-й «сухой» матч за карьеру в НХЛ Бобровский провел 52-й «сухой» матч в НХЛ, отразив 15 бросков от «Далласа»

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел 52-й «сухой» матч в карьере в НХЛ, отразив все 15 бросков от хоккеистов «Далласа», сообщается на сайте лиги. Благодаря голкиперу «Флорида» выиграла со счетом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл, Сэм Беннетт и оформивший дубль Брэд Маршанд. Бобровский одержал уже 13-ю победу в текущем сезоне. 52 «сухих» матча позволили ему сравняться с финном Тууккой Раском, занимающим 27-е место по этому показателю в истории лиги. Следующим на его пути к рекордам станет показатель словака Ярослава Галака (53 «сухих» матча).

«Флорида» с 34 очками занимает пятое место в Атлантическом дивизионе, тогда как «Даллас» с 47 очками остается вторым в Центральном. В следующем туре «Флорида» сыграет с «Тампой», а «Даллас» примет «Лос-Анджелес».

Ранее «Вашингтон Кэпиталз» на выезде проиграл «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальный хоккейной лиги. Матч на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился со счетом 5:1. Голевой передачей в составе «Кэпиталз» отметился российский нападающий и капитан команды Александр Овечкин, сообщается на сайте НХЛ.