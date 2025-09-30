Метеозависимым напомнили, как сберечь здоровье в период погодных изменений Профессор Боровкова: в период погодных колебаний важно не забывать о лекарствах

В период погодных изменений метеозависимым людям с хроническими заболеваниями следует не забывать о лекарствах и заботе о здоровье, заявила MIR24.TV профессор Приволжского исследовательского медицинского университета Наталья Боровкова. Пожилым людям она посоветовала своевременно посещать терапевта или кардиолога.

Само по себе повышение атмосферного давления не опасно. Опасным оно может быть для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом случае у них могут произойти обострения в виде гипертонического криза. А могут даже в виде инфаркта миокарда или инсульта. Хотелось бы отметить, что страдает тот, кто не лечится своевременно, — отметила Боровкова.

Метеозависимых россиян в дни высокого атмосферного давления также призвали избегать физических и эмоциональных перегрузок. Кроме того, немаловажно чаще выходить на свежий воздух, проветривать жилье и поддерживать водный баланс.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что в ночь с 29 по 30 сентября в Москве было зафиксировано атмосферное давление 765,6 мм ртутного столба. По его словам, это второй по счету суточный рекорд по этому показателю за последние дни.