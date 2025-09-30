Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
30 сентября 2025 в 17:23

Метеозависимым напомнили, как сберечь здоровье в период погодных изменений

Профессор Боровкова: в период погодных колебаний важно не забывать о лекарствах

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В период погодных изменений метеозависимым людям с хроническими заболеваниями следует не забывать о лекарствах и заботе о здоровье, заявила MIR24.TV профессор Приволжского исследовательского медицинского университета Наталья Боровкова. Пожилым людям она посоветовала своевременно посещать терапевта или кардиолога.

Само по себе повышение атмосферного давления не опасно. Опасным оно может быть для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом случае у них могут произойти обострения в виде гипертонического криза. А могут даже в виде инфаркта миокарда или инсульта. Хотелось бы отметить, что страдает тот, кто не лечится своевременно, — отметила Боровкова.

Метеозависимых россиян в дни высокого атмосферного давления также призвали избегать физических и эмоциональных перегрузок. Кроме того, немаловажно чаще выходить на свежий воздух, проветривать жилье и поддерживать водный баланс.

Ранее синоптик Михаил Леус заявил, что в ночь с 29 по 30 сентября в Москве было зафиксировано атмосферное давление 765,6 мм ртутного столба. По его словам, это второй по счету суточный рекорд по этому показателю за последние дни.

здоровье
метеозависимость
заболевания
погода
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта роль задержанного в Польше украинца в подрыве «Северных потоков»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 октября 2025 года
Приметы 1 октября: что можно и нельзя делать в день Арины Шиповницы
Росгвардейцев арестовали в Северной Осетии по делу о взяточничестве
Заодно с Пугачевой? Предала РФ, получает гроши: где сейчас Хаматова
Покушение на Павла Дурова: кто пытался отравить, как выжил, что известно
Стало известно, как избежать иска от соседей за кондиционер
«Тяжело забыть»: Дуров допустил, что его пытались отравить семь лет назад
Автомобиль вспыхнул рядом с магазином в Краснодаре
Кипр остановил прием заявок на визу в Россию
Народная артистка России скончалась в Саратове
«Мухи не обидит»: знакомые убийцы банковской служащей рассказали о нем
Убивал русских в Афганистане: как расист и русофоб возглавил МИД Польши
«Реал» разгромил «Кайрат» в очередном туре ЛЧ
Штурмовавший Капитолий «шаман» подал иск против Трампа
Побывавший в российском плену солдат ВСУ погиб в зоне СВО
Украине «выдали» военную роль для членов НАТО
Украинский кол-центр мошенников попал под воздушный удар
На останках бойца ВСУ под Курском нашли неожиданные документы
Настоящая Испания на вашей кухне — рецепт паэльи
Дальше
Самое популярное
Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму
Семья и жизнь

Вяленые помидоры с чесноком: рецепт пряной заготовки на зиму

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога
Семья и жизнь

Рецепт шарлотки с яблоками, орехами и изюмом: новый вариант любимого пирога

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста
Семья и жизнь

Рецепт классического яблочного штруделя из готового слоеного теста

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.