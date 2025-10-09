Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 20:05

Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид

Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин

Контроль артериального давления (АД) — это не просто измерение двух цифр на тонометре. Это ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, который дает нам важнейшую информацию о состоянии нашего организма. Игнорирование изменений АД, будь то его повышение или понижение, может привести к тяжелым, жизнеугрожающим последствиям, таким как инсульт, инфаркт и почечная недостаточность.

Вопреки распространенному мнению, норма артериального давления у взрослого человека не является фиксированной величиной 120/80 мм рт. ст. Наш подробный гид поможет вам разобраться, какая норма артериального давления актуальна именно для вас, как пользоваться тонометром правильно и когда следует обращаться к врачам немедленно.

Таблица норм артериального давления по возрасту и полу: актуальные данные 2025 года

Понимание, что такое артериальное давление и в чем заключается норма у верхнего и нижнего показателя, имеет первостепенную важность. Артериальное давление (АД) — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Показатель записывают как «систолическое/диастолическое» (например, 120/80 мм рт. ст.), где верхнее число — давление при сокращении сердца, а нижнее — при его расслаблении.

Хотя в наше время медики хотят унифицировать нормы артериального давления для всех взрослых, некоторые ориентировочные диапазоны все еще используются, чтобы оценить предполагаемые последствия. Стоит отметить, что значительных различий в артериальном давлении у женщин и мужчин в молодом и среднем возрасте не наблюдается, норма приблизительно одинаковая. Однако во время менопаузы доктора отмечают более высокие показатели у представительниц прекрасного пола.

Опираясь на современные исследования, составили таблицу с нормами артериального давления.

Категория уровня давления

Верхнее

Нижнее

Оптимальное

< 120

< 80

Нормальное

120–129

80–84

Высокое нормальное

130–139

85–89

Гипертензия 1 степени

140–159

90–99

Гипертензия 2 степени

160–179

100–109

Гипертензия 3 степени

≥ 180

≥ 110

Изолированная систолическая гипертензия

≥ 140

< 90

Ориентировочные нормы артериального давления по годам

Хотя жесткая привязка к возрасту уходит в прошлое, доктора часто используют эти диапазоны, чтобы оценить тенденции здоровья пациента, особенно в контексте отсутствия диагностированной гипертонии. В таблице отражены усредненные нормы артериального давления по годам.

Возраст

Верхнее

Нижнее

Комментарий

18–29 лет

90–130

60–80

Идеальные показатели для молодых людей.

30–39 лет

90–135

60–85

Небольшое повышение связано с началом возрастных изменений.

40–49 лет

91–137

61–87

Диапазон, где важно не допустить перехода в зону гипертонии.

50–59 лет

94–144

61–91

АД начинает расти.

60+ лет

91–149 (целевое — до 139)

61–91 (целевое — до 79)

Целевые значения для лечения часто ниже, чем допустимая норма.

Важно: лечение назначается не только по возрасту. Норма артериального давления в этой таблице — лишь средние диапазоны. Врачи смотрят на общие показатели здоровья человека.

Нормы давления для детей и подростков Нормы давления для детей и подростков Фото: Jochen Tack/imagebroker/Global Look Press

Давление у молодых: дети и подростки

Стоит осознавать, что норма артериального давления у детей и подростков кардинально отличается от значений у взрослых. У ребенка она определяется по специальным центильным таблицам и зависит от роста, веса и пола.

В качестве ориентира советуем брать следующие показатели:

  • дошкольники (6–9 лет): 90−120/60−80 мм рт. ст.;

  • младшие подростки (10–12 лет): 100−120/60−80 мм рт. ст.;

  • старшие подростки (13–18 лет): 110−130/70−85 мм рт. ст.

Если вы замечаете, что артериальное давление у подростков или детей постоянно превышает норму, это требует консультации педиатра или детского кардиолога.

5 главных правил точного измерения давления дома

Точность измерений критична, иначе вы получите ложные тревоги или, наоборот, пропустите проблему. Соблюдайте эти простые правила.

  • Отдохните 5–10 минут перед измерением. Это снижает влияние активности и стресса.

  • Используйте подходящий тонометр и правильную манжету. Она должна подходить по обхвату плеча — неправильная дает погрешности. Недавние исследования указывают, что стандартные манжеты не подходят части взрослого населения — замерьте окружность руки перед покупкой.

  • Сидите ровно, ноги на полу, манжета на голой руке — уровень манжеты на уровне сердца. Изменение положения руки меняет показания.

  • Измеряйте в одно и то же время дня, лучше — утром и вечером, записывайте показания; делайте по 2-3 измерения с интервалом 1–2 минуты и фиксируйте среднее.

  • Не курите, не пейте кофе и не занимайтесь физической нагрузкой за 30 минут до измерения. Эти факторы временно повышают давление.

Когда отклонение от нормы — повод срочно обратиться к врачу?

Многие люди склонны игнорировать повышение или понижение давления, списывая это на стресс или усталость. Однако, когда артериальное давление выше нормы или, наоборот, критически низкое, это может быть сигналом о развивающемся осложнении.

Как правильно измерять давление Как правильно измерять давление Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Критические показатели повышения АД. Гипертонический криз

Состояние, которое требует немедленной медицинской помощи, называется гипертоническим кризом. Это резкое и значительное повышение давления, которое несет непосредственную угрозу для органов-мишеней (мозг, сердце, почки).

Неотложная помощь необходима, если:

  • верхнее давление доходит до 180 мм рт. ст. и выше;

  • нижнее давление достигает 120 мм рт. ст. и выше.

Особое внимание, если эти показатели сопровождаются симптомами:

  • сильная, внезапная головная боль (особенно в затылке);

  • нарушение зрения (мелькание «мушек», пелена);

  • боль в груди, одышка;

  • онемение или слабость в конечностях, нарушение речи (признаки развития инсульта).

Даже если давление немного ниже критических 180/120, но вы чувствуете резкое ухудшение самочувствия (сильная боль, паника, одышка), немедленно вызывайте скорую помощь.

Постоянное превышение нормы. Гипертензия

Если ваши показатели регулярно, при неоднократных измерениях в спокойном состоянии, соответствуют гипертензии 1 степени (от 140/90 мм рт. ст. и выше), это уже не просто «высокое нормальное» состояние. Это хроническое заболевание, требующее лечения и коррекции образа жизни. Обратиться к кардиологу нужно в течение ближайших дней, чтобы начать терапию и предотвратить поражение органов.

Критические показатели понижения АД. Гипотонический криз

Пониженным считается давление, при котором систолическое АД опускается ниже 90 мм рт. ст., а диастолическое — ниже 60 мм рт. ст.

Критической является ситуация, когда это сопровождается:

  • резким головокружением, потерей сознания;

  • сильной слабостью, неспособностью встать;

  • бледностью, холодным потом.

Хотя изолированная гипотония (низкое артериальное давление без симптомов) иногда считается вариантом нормы у женщин, резкое падение всегда опасно, так как может указывать на внутреннее кровотечение, шок или другие острые состояния.

Гипертония и гипотония: в чем разница и чем опасны

Понимание разницы между хронически повышенным (гипертония) и хронически пониженным (гипотония) давлением, а также их влиянием на здоровье — важный элемент самоконтроля.

Давление: когда надо идти к врачу Давление: когда надо идти к врачу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гипертония (артериальная гипертензия)

Гипертония — это устойчивое повышение артериального давления до уровня 140/90 мм рт. ст. и выше. Это наиболее распространенное хроническое заболевание в мире, часто называемое «тихим убийцей», поскольку оно может протекать бессимптомно годами.

Постоянное высокое давление изнашивает и повреждает стенки сосудов. Это приводит к ряду тяжелых последствий.

  • Инфаркту. Сердцу приходится работать с перегрузкой, что приводит к утолщению его стенок и нарушению кровоснабжения.

  • Инсульту. Поврежденные сосуды мозга могут закупориваться или разрываться.

  • Почечной недостаточности. Высокое АД разрушает мелкие сосуды почек.

  • Снижению зрения.

Гипотония

Гипотония — это состояние, при котором норма артериального давления у взрослого регулярно ниже 90/60 мм рт. ст. Хотя гипотония менее опасна в плане развития сосудистых катастроф, чем гипертония, она существенно снижает качество жизни и может иметь серьезные последствий.

  • Нарушение кровоснабжения мозга. Хронически низкое давление может привести к снижению притока крови и кислорода к мозгу, вызывая головокружение, обмороки, хроническую усталость и снижение когнитивных функций.

  • Риск падений и травм. Частые обмороки и головокружения, особенно у пожилых людей, увеличивают риск серьезных травм.

  • Симптоматическая гипотония. Низкое давление может быть не самостоятельным заболеванием, а симптомом других проблем, таких как сердечная недостаточность, анемия, эндокринные нарушения или внутреннее кровотечение.

Таким образом, вне зависимости от того, находится артериальное давление у детей или взрослых в пределах нормы или они сталкиваются с отклонениями, регулярный контроль и консультация врача — это личная ответственность за собственное долголетие.

  • Следует знать, что для людей с сопутствующими недугами норма АД устанавливается индивидуально. Если у вас диагностирован сахарный диабет, необходимо удерживать цифры АД не выше 130/80 мм рт. ст., чтобы предотвратить проблемы с почками и глазами.

  • При ХБП (хронической болезни почек) необходимо удерживать показатели АД не выше отметки 130/80. При ишемической болезни сердца (ИБС) цель — 130/80, но не стоит опускать до 120/70, чтобы не ухудшить кровоснабжение самого миокарда.

Даже если ваше давление пока находится в зоне «Высокое нормальное» (предгипертония, 130−139 / 85−89 мм рт. ст.), не стоит ждать ухудшения. Если вы измените свой стиль жизни — откажетесь от курения, снизите потребление соли, не будете пренебрегать физическими упражнениями и контролировать вес, это может предотвратить развитие гипертонии. Помните: забота о своем АД сегодня — залог вашего долголетия.

