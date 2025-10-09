Какое давление считается нормальным для мужчин и женщин: полный гид

На каждый день

Контроль артериального давления (АД) — это не просто измерение двух цифр на тонометре. Это ключевой показатель здоровья сердечно-сосудистой системы, который дает нам важнейшую информацию о состоянии нашего организма. Игнорирование изменений АД, будь то его повышение или понижение, может привести к тяжелым, жизнеугрожающим последствиям, таким как инсульт, инфаркт и почечная недостаточность.

Вопреки распространенному мнению, норма артериального давления у взрослого человека не является фиксированной величиной 120/80 мм рт. ст. Наш подробный гид поможет вам разобраться, какая норма артериального давления актуальна именно для вас, как пользоваться тонометром правильно и когда следует обращаться к врачам немедленно.

Таблица норм артериального давления по возрасту и полу: актуальные данные 2025 года

Понимание, что такое артериальное давление и в чем заключается норма у верхнего и нижнего показателя, имеет первостепенную важность. Артериальное давление (АД) — это сила, с которой кровь давит на стенки артерий. Показатель записывают как «систолическое/диастолическое» (например, 120/80 мм рт. ст.), где верхнее число — давление при сокращении сердца, а нижнее — при его расслаблении.

Хотя в наше время медики хотят унифицировать нормы артериального давления для всех взрослых, некоторые ориентировочные диапазоны все еще используются, чтобы оценить предполагаемые последствия. Стоит отметить, что значительных различий в артериальном давлении у женщин и мужчин в молодом и среднем возрасте не наблюдается, норма приблизительно одинаковая. Однако во время менопаузы доктора отмечают более высокие показатели у представительниц прекрасного пола.

Опираясь на современные исследования, составили таблицу с нормами артериального давления.

Категория уровня давления Верхнее Нижнее Оптимальное < 120 < 80 Нормальное 120–129 80–84 Высокое нормальное 130–139 85–89 Гипертензия 1 степени 140–159 90–99 Гипертензия 2 степени 160–179 100–109 Гипертензия 3 степени ≥ 180 ≥ 110 Изолированная систолическая гипертензия ≥ 140 < 90 Ориентировочные нормы артериального давления по годам Хотя жесткая привязка к возрасту уходит в прошлое, доктора часто используют эти диапазоны, чтобы оценить тенденции здоровья пациента, особенно в контексте отсутствия диагностированной гипертонии. В таблице отражены усредненные нормы артериального давления по годам. Возраст Верхнее Нижнее Комментарий 18–29 лет 90–130 60–80 Идеальные показатели для молодых людей. 30–39 лет 90–135 60–85 Небольшое повышение связано с началом возрастных изменений. 40–49 лет 91–137 61–87 Диапазон, где важно не допустить перехода в зону гипертонии. 50–59 лет 94–144 61–91 АД начинает расти. 60+ лет 91–149 (целевое — до 139) 61–91 (целевое — до 79) Целевые значения для лечения часто ниже, чем допустимая норма.

Важно: лечение назначается не только по возрасту. Норма артериального давления в этой таблице — лишь средние диапазоны. Врачи смотрят на общие показатели здоровья человека.

Нормы давления для детей и подростков Фото: Jochen Tack/imagebroker/Global Look Press

Давление у молодых: дети и подростки

Стоит осознавать, что норма артериального давления у детей и подростков кардинально отличается от значений у взрослых. У ребенка она определяется по специальным центильным таблицам и зависит от роста, веса и пола.

В качестве ориентира советуем брать следующие показатели:

дошкольники (6–9 лет): 90−120/60−80 мм рт. ст.;

младшие подростки (10–12 лет): 100−120/60−80 мм рт. ст.;

старшие подростки (13–18 лет): 110−130/70−85 мм рт. ст.

Если вы замечаете, что артериальное давление у подростков или детей постоянно превышает норму, это требует консультации педиатра или детского кардиолога.

5 главных правил точного измерения давления дома

Точность измерений критична, иначе вы получите ложные тревоги или, наоборот, пропустите проблему. Соблюдайте эти простые правила.

Отдохните 5–10 минут перед измерением. Это снижает влияние активности и стресса.

Используйте подходящий тонометр и правильную манжету. Она должна подходить по обхвату плеча — неправильная дает погрешности. Недавние исследования указывают, что стандартные манжеты не подходят части взрослого населения — замерьте окружность руки перед покупкой.

Сидите ровно, ноги на полу, манжета на голой руке — уровень манжеты на уровне сердца. Изменение положения руки меняет показания.

Измеряйте в одно и то же время дня, лучше — утром и вечером, записывайте показания; делайте по 2-3 измерения с интервалом 1–2 минуты и фиксируйте среднее.

Не курите, не пейте кофе и не занимайтесь физической нагрузкой за 30 минут до измерения. Эти факторы временно повышают давление.

Когда отклонение от нормы — повод срочно обратиться к врачу?

Многие люди склонны игнорировать повышение или понижение давления, списывая это на стресс или усталость. Однако, когда артериальное давление выше нормы или, наоборот, критически низкое, это может быть сигналом о развивающемся осложнении.

Как правильно измерять давление Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Критические показатели повышения АД. Гипертонический криз

Состояние, которое требует немедленной медицинской помощи, называется гипертоническим кризом. Это резкое и значительное повышение давления, которое несет непосредственную угрозу для органов-мишеней (мозг, сердце, почки).

Неотложная помощь необходима, если:

верхнее давление доходит до 180 мм рт. ст. и выше;

нижнее давление достигает 120 мм рт. ст. и выше.

Особое внимание, если эти показатели сопровождаются симптомами:

сильная, внезапная головная боль (особенно в затылке);

нарушение зрения (мелькание «мушек», пелена);

боль в груди, одышка;

онемение или слабость в конечностях, нарушение речи (признаки развития инсульта).

Даже если давление немного ниже критических 180/120, но вы чувствуете резкое ухудшение самочувствия (сильная боль, паника, одышка), немедленно вызывайте скорую помощь.

Постоянное превышение нормы. Гипертензия

Если ваши показатели регулярно, при неоднократных измерениях в спокойном состоянии, соответствуют гипертензии 1 степени (от 140/90 мм рт. ст. и выше), это уже не просто «высокое нормальное» состояние. Это хроническое заболевание, требующее лечения и коррекции образа жизни. Обратиться к кардиологу нужно в течение ближайших дней, чтобы начать терапию и предотвратить поражение органов.

Критические показатели понижения АД. Гипотонический криз

Пониженным считается давление, при котором систолическое АД опускается ниже 90 мм рт. ст., а диастолическое — ниже 60 мм рт. ст.

Критической является ситуация, когда это сопровождается:

резким головокружением, потерей сознания;

сильной слабостью, неспособностью встать;

бледностью, холодным потом.

Хотя изолированная гипотония (низкое артериальное давление без симптомов) иногда считается вариантом нормы у женщин, резкое падение всегда опасно, так как может указывать на внутреннее кровотечение, шок или другие острые состояния.

Гипертония и гипотония: в чем разница и чем опасны

Понимание разницы между хронически повышенным (гипертония) и хронически пониженным (гипотония) давлением, а также их влиянием на здоровье — важный элемент самоконтроля.

Давление: когда надо идти к врачу Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гипертония (артериальная гипертензия)

Гипертония — это устойчивое повышение артериального давления до уровня 140/90 мм рт. ст. и выше. Это наиболее распространенное хроническое заболевание в мире, часто называемое «тихим убийцей», поскольку оно может протекать бессимптомно годами.

Постоянное высокое давление изнашивает и повреждает стенки сосудов. Это приводит к ряду тяжелых последствий.

Инфаркту. Сердцу приходится работать с перегрузкой, что приводит к утолщению его стенок и нарушению кровоснабжения.

Инсульту. Поврежденные сосуды мозга могут закупориваться или разрываться.

Почечной недостаточности. Высокое АД разрушает мелкие сосуды почек.

Снижению зрения.

Гипотония

Гипотония — это состояние, при котором норма артериального давления у взрослого регулярно ниже 90/60 мм рт. ст. Хотя гипотония менее опасна в плане развития сосудистых катастроф, чем гипертония, она существенно снижает качество жизни и может иметь серьезные последствий.

Нарушение кровоснабжения мозга. Хронически низкое давление может привести к снижению притока крови и кислорода к мозгу, вызывая головокружение, обмороки, хроническую усталость и снижение когнитивных функций.

Риск падений и травм. Частые обмороки и головокружения, особенно у пожилых людей, увеличивают риск серьезных травм.

Симптоматическая гипотония. Низкое давление может быть не самостоятельным заболеванием, а симптомом других проблем, таких как сердечная недостаточность, анемия, эндокринные нарушения или внутреннее кровотечение.

Таким образом, вне зависимости от того, находится артериальное давление у детей или взрослых в пределах нормы или они сталкиваются с отклонениями, регулярный контроль и консультация врача — это личная ответственность за собственное долголетие.

Следует знать, что для людей с сопутствующими недугами норма АД устанавливается индивидуально. Если у вас диагностирован сахарный диабет, необходимо удерживать цифры АД не выше 130/80 мм рт. ст., чтобы предотвратить проблемы с почками и глазами.

При ХБП (хронической болезни почек) необходимо удерживать показатели АД не выше отметки 130/80. При ишемической болезни сердца (ИБС) цель — 130/80, но не стоит опускать до 120/70, чтобы не ухудшить кровоснабжение самого миокарда.

Даже если ваше давление пока находится в зоне «Высокое нормальное» (предгипертония, 130−139 / 85−89 мм рт. ст.), не стоит ждать ухудшения. Если вы измените свой стиль жизни — откажетесь от курения, снизите потребление соли, не будете пренебрегать физическими упражнениями и контролировать вес, это может предотвратить развитие гипертонии. Помните: забота о своем АД сегодня — залог вашего долголетия.

Готовим татарский элексир здоровья — смотрите рецепт на нашем сайте.