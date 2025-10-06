Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 октября 2025 в 21:00

Кардиолог назвала неочевидный симптом заболеваний сердца

Кардиолог Лузина посоветовала проверить сердце при ухудшении зрения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

При заболеваниях сердца у человека может ухудшаться зрение, заявила кардиолог Александра Лузина в разговоре с KP.RU. Кроме того, по словам собеседницы, человека также должны насторожить головные боли, загрудинная боль при нагрузках, одышка, отеки ног и обмороки.

Проверить здоровье сердца можно и без назначения врача, но надо учитывать тот факт, что для каждого человека есть свои нюансы. Они определяются и полом, и возрастом, и наличием хронических заболеваний, определенных факторов риска и наследственностью, — рассказала кардиолог.

Врач также упомянула нарушения сердечного ритма. По словам Лузиной, при тахикардии и приступах учащенного сердцебиения в первую очередь необходимо выяснить, какая именно разновидность аритмии у пациента и чем она вызвана. Медик отметила, что эти симптомы могут возникать вовсе не из-за патологий сердца и сосудов.

Ранее кардиолог Наталия Буланова заявила, что пульс в состоянии покоя должен составлять от 60 до 90 ударов в минуту. По ее словам, при интенсивных физических нагрузках частота сердечных сокращений может достигать 180 ударов в минуту. Она уточнила, что учащенное сердцебиение — естественная реакция организма на физическую активность, стресс или повышение температуры тела.

