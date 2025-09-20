«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
20 сентября 2025 в 10:41

Кардиолог назвала идеальный пульс в состоянии покоя

Кардиолог Буланова: в покое нормальный пульс не превышает 90 ударов в минуту

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пульс в состоянии покоя должен составлять 60–90 ударов в минуту, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Наталия Буланова. Она отметила, что при серьезных физических нагрузках показатель может подниматься до 180 ударов в минуту.

Нормальная частота пульса в покое — примерно 60–90 ударов в минуту. Во время серьезной физической или спортивной нагрузки пульс может увеличиваться до 150 и даже 180 ударов в минуту, и это тоже норма. В этом случае никаких особых действий для урежения пульса предпринимать не нужно, — добавила Буланова.

Эксперт подчеркнула, что учащение пульса — нормальная реакция организма человека на увеличение физической активности, психологическую стрессовую ситуацию, повышение температуры тела. Нормальное учащение пульса происходит постепенно, пропорционально действию причины, например увеличению физической активности, подытожила кардиолог.

Ранее нутрициолог Наталья Чаевская заявила, что отсутствие утреннего приема пищи серьезно вредит не только физическому, но и ментальному здоровью, увеличивая риск развития депрессивных состояний и хронической усталости. По ее словам, пропуск завтрака снижает работоспособность и концентрацию внимания.

кардиологи
Россия
пульс
здоровье
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Повышенный риск»: аналитик призвал россиян отказаться от валютных спекуляций
Выступающие за Армению бывшие российские фигуристы попали на Олимпиаду
Детей в московской школе в момент ЧП не было
ЕС рискует остаться без альтернативы российскому газу
В Госдуме напомнили, какие налоги следует уплатить в октябре
Боец ВС РФ прикинулся украинским солдатом для ликвидации группы ВСУ
Аферисты раскрутили пожилую москвичку на покупку часов за 27,7 млн рублей
В Белграде начался масштабный военный парад «Сила единства»
В Саратове открыли горячую линию и развернули штаб после атаки ВСУ
«Самоуважение будет ущемлено»: Моди о главном враге Индии
Россиянин запинал подростка-самокатчицу и попал на видео
Иммунолог дала неожиданный совет по укреплению здоровья осенью
Меркурис рассказал, что делает Зеленский в Красноармейске
Венгрия призвала Европу объявить одно движение террористическим
В доме под Ростовом удерживали 17 рабов
В Ярославле разразился скандал из-за «прихваченной» бывшим мэром земли
SHAMAN назвал своего главного конкурента на «Интервидении»
Осужденный по делу Баталовых нотариус-мошенник не смог выйти по УДО
Зеленский отверг «корейский сценарий» для Украины
Малайзия: достопримечательности для идеального путешествия
Дальше
Самое популярное
Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября
Россия

Сдача Покровска и ликвидация командиров: успехи ВС РФ к утру 19 сентября

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина
Власть

Раскрыты детали увольнения Козака после 25 лет службы в команде Путина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.