Кардиолог назвала идеальный пульс в состоянии покоя

Пульс в состоянии покоя должен составлять 60–90 ударов в минуту, заявила NEWS.ru доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения, кардиолог Наталия Буланова. Она отметила, что при серьезных физических нагрузках показатель может подниматься до 180 ударов в минуту.

Нормальная частота пульса в покое — примерно 60–90 ударов в минуту. Во время серьезной физической или спортивной нагрузки пульс может увеличиваться до 150 и даже 180 ударов в минуту, и это тоже норма. В этом случае никаких особых действий для урежения пульса предпринимать не нужно, — добавила Буланова.

Эксперт подчеркнула, что учащение пульса — нормальная реакция организма человека на увеличение физической активности, психологическую стрессовую ситуацию, повышение температуры тела. Нормальное учащение пульса происходит постепенно, пропорционально действию причины, например увеличению физической активности, подытожила кардиолог.

