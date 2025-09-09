Россиян предупредили о последствиях отказа от завтрака

Отсутствие утреннего приема пищи серьезно вредит не только физическому, но и ментальному здоровью, увеличивая риск развития депрессивных состояний и хронической усталости, заявила NEWS.ru нутрициолог Наталья Чаевская. По ее словам, пропуск завтрака снижает работоспособность и концентрацию внимания.

При отсутствии завтрака нарушается насыщение и повышается чувство голода в течение дня, что провоцирует частые перекусы, тягу к сладкому и переедание вечером. Также снижается работоспособность и концентрация — без утренней энергии мозг работает хуже, что может отражаться на памяти и внимании. Важно сказать и о связи с гормональной системой, ведь отсутствие завтрака может оказывать влияние на развитие депрессии и хронической усталости, — пояснила Чаевская.

По словам специалиста, привычка пропускать утренний прием пищи негативно сказывается на общем состоянии организма и увеличивает риски возникновения опасных заболеваний. Чаевская добавила, что есть следует в течение первого часа после пробуждения. По словам нутрициолога, подойдет каша с ягодами и орехами или бутерброд из цельнозернового хлеба с творожным сыром, рыбой и зеленью.

При пропуске завтрака повышается риск преждевременной смерти, так как увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета, что может влиять на продолжительность жизни. Здоровый завтрак способствует жиросжиганию, снижению обхвата талии, чувству сытости на протяжении дня, продуктивности и хорошему настроению, — резюмировала Чаевская.

Ранее кардиолог Анастасия Щербак заявила, что пить кофе сразу после пробуждения не лучшая идея. По ее словам, утром в организме и так высок уровень кортизола — гормона бодрости. Врач уточнила, что если выпить кофе в этот момент, то его тонизирующий эффект снизится, а вероятность раздражения слизистой желудка, напротив, возрастет.