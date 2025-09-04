Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 21:41

Россиян предупредили об опасной кофейной привычке

Кардиолог Щербак: кофе на голодный желудок повышает риск заболеваний пищеварения

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Пить кофе сразу после пробуждения — не лучшая идея, заявила кардиолог Анастасия Щербак в разговоре с «Газетой.Ru». Врач пояснила, что утром в организме и так высок уровень кортизола — гормона бодрости. Если выпить кофе в этот момент, то его тонизирующий эффект снизится, а вероятность раздражения слизистой желудка, напротив, возрастет.

По данным гастроэнтерологических рекомендаций, оптимальное время для первой чашки кофе — через 1,5–2 часа после пробуждения, когда уровень кортизола снижается и кофеин начинает работать эффективнее, — сказала Щербак.

По словам кардиолога, употребление напитка натощак может спровоцировать изжогу, боли в эпигастральной области и со временем повысить риск развития гастрита или даже язвенной болезни. Она посоветовала пить кофе во время завтрака или после легкого перекуса и не превышать суточную норму в 400 миллиграммов, чтобы избежать негативных последствий для здоровья.

Терапевт Андрей Кондрахин ранее посоветовал отказаться от кофе, крепкого чая и какао в период резкого падения атмосферного давления. В такие дни, по его мнению, важно избегать физических и эмоциональных нагрузок.

кофе
врачи
советы
здоровье
