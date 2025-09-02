Россиянам рассказали, как замедлить учащенный пульс

Для замедления учащенного пульса можно выпить успокоительный чай и переключить мысли на что-то приятное, заявил Lenta.ru хирург Александр Умнов. Он добавил, что умывание прохладной водой и глубокие вдохи-выдохи также могут помочь нормализовать сердечный ритм. По словам врача, чтобы быстрее успокоиться, нужно сесть или прилечь.

Умойтесь прохладной водой и выпейте воду мелкими глотками. Сделайте несколько глубоких вдохов-выдохов, — сказал Умнов.

Ранее кардиолог Ануш Аветисян заявила, что тахикардию может вызвать злоупотребление крепким кофе, энергетическими напитками, а также обильный прием пищи. Врач добавила, что учащенное сердцебиение может быть следствием алкогольного опьянения, курения и приема некоторых лекарств. Она также отметила, что тахикардия может возникнуть при анемии, когда понижается уровень гемоглобина в крови.

До этого кардиолог Мария Матвеева заявила, что употребление крепкого черного чая может быть вредным для гипертоников, так как напиток в большом количестве плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма. По ее словам, это происходит из-за содержания в таком чае кофеина.