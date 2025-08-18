Кардиолог перечислила неожиданные причины тахикардии

Тахикардию может вызвать злоупотребление крепким кофе, энергетическими напитками, а также обильный прием пищи, заявила LIFE.ru кардиолог Ануш Аветисян. Учащенное сердцебиение также может быть следствием алкогольного опьянения, курения и приема некоторых лекарств.

Нормальная частота пульса колеблется от 60 до 90 ударов в минуту. Однако в условиях стресса, при эмоциональном напряжении или физической нагрузке этот показатель может временно подниматься выше 100 ударов — это считается физиологическим ответом организма, — объяснила Аветисян.

Учащенное сердцебиение также может возникнуть при анемии, когда понижается уровень гемоглобина в крови. Еще один фактор — гипертонический криз, для которого характерно резкое повышение артериального давления, заключила врач.

Ранее кардиолог Мария Матвеева заявила, что употребление крепкого черного чая может быть вредным для гипертоников, так как напиток в большом количестве плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма. По ее словам, это происходит из-за содержания в таком чае кофеина.