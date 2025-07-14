Кардиолог раскрыла, кому опасно пить крепкий черный чай

Употребление крепкого черного чая может быть вредным для гипертоников, так как напиток в большом количестве плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма, заявила NEWS.ru заведующая консультативно-диагностическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России врач-кардиолог Мария Матвеева. По ее словам, это происходит из-за содержания в таком чае кофеина.

Черный чай может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье сердца в зависимости от употребляемого количества и индивидуальной переносимости. Он содержит вещества, которые могут защищать сердце, снижать артериальное давление, но в то же время избыточное потребление может стать причиной повышения давления и вызывать негативные реакции у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это происходит из-за содержания в чае, особенно крепком, кофеина. Кофеин, содержащийся в чае, может повышать кровяное давление, особенно у людей с гипертонией, — пояснила Матвеева.

По ее словам, людям с тахикардией следует ограничивать употребление черного чая, чтобы избежать учащенного сердцебиения. Врач отметила, что в день рекомендуется выпивать не более четырех чашек этого напитка.

Людям с тахикардией следует избегать чрезмерного употребления крепкого черного чая. Рекомендуется употреблять не более трех-четырех чашек черного чая в день, учитывая индивидуальную переносимость. Людям с повышенным давлением следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления черного чая, — резюмировала Матвеева.

Ранее терапевт Яна Шмелева заявила, что людям с повышенным давлением в жару следует полностью отказаться от употребления соли. Она отметила, что гипертоникам в жаркую погоду важно не только тщательно следить за питанием, но и регулярно контролировать свое артериальное давление.