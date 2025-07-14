Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 июля 2025 в 05:20

Кардиолог раскрыла, кому опасно пить крепкий черный чай

Кардиолог Матвеева: злоупотребление крепким черным чаем опасно для гипертоников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление крепкого черного чая может быть вредным для гипертоников, так как напиток в большом количестве плохо влияет на сердечно-сосудистую систему организма, заявила NEWS.ru заведующая консультативно-диагностическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России врач-кардиолог Мария Матвеева. По ее словам, это происходит из-за содержания в таком чае кофеина.

Черный чай может оказывать как положительное, так и отрицательное влияние на здоровье сердца в зависимости от употребляемого количества и индивидуальной переносимости. Он содержит вещества, которые могут защищать сердце, снижать артериальное давление, но в то же время избыточное потребление может стать причиной повышения давления и вызывать негативные реакции у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это происходит из-за содержания в чае, особенно крепком, кофеина. Кофеин, содержащийся в чае, может повышать кровяное давление, особенно у людей с гипертонией, — пояснила Матвеева.

По ее словам, людям с тахикардией следует ограничивать употребление черного чая, чтобы избежать учащенного сердцебиения. Врач отметила, что в день рекомендуется выпивать не более четырех чашек этого напитка.

Людям с тахикардией следует избегать чрезмерного употребления крепкого черного чая. Рекомендуется употреблять не более трех-четырех чашек черного чая в день, учитывая индивидуальную переносимость. Людям с повышенным давлением следует проконсультироваться с врачом по поводу употребления черного чая, — резюмировала Матвеева.

Ранее терапевт Яна Шмелева заявила, что людям с повышенным давлением в жару следует полностью отказаться от употребления соли. Она отметила, что гипертоникам в жаркую погоду важно не только тщательно следить за питанием, но и регулярно контролировать свое артериальное давление.

врачи
болезни
советы
напитки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британский аэропорт закрыли после крушения самолета
Кардиолог раскрыла, кому опасно пить крепкий черный чай
Перечислены данные, которые нельзя хранить в смартфоне
«На пользу пациентам»: парафармацевт об ужесточении контроля за БАДами
Во Франции произошел дерзкий побег из тюрьмы
Москвичам предсказали потоп до конца июля
Юрист развеял популярный миф о налогах и МРОТ
Чехия попросила Словакию отказаться от блокировки санкций против РФ
В Госдуме предложили ввести дополнительные требования к трудовым мигрантам
Макрон призвал сопротивляться главной угрозе Европе
В Госдуме раскрыли, учитывается ли уход за пожилыми в страховом стаже
Трамп объявил о поставке Украине нового вооружения
Уролог раскрыл, лечатся ли болезни простаты пересадкой органа
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 14 июля, стало лучше?
Макрона обвинили в инсценировке угроз со стороны России
Стала известна причина заморозки поставок оружия США на Украину
Женщинам рассказали, какой косметикой очень опасно пользоваться в жару
«Челси» стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
В ФРГ испугались тяжелых последствий из-за новых пошлин США
Германия закрыла тему поставок ракет Taurus Украине
Дальше
Самое популярное
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 12 июля: где в России сбои

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области
Европа

В ВС России раскрыли хитрую схему отступления ВСУ в Сумской области

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву
Европа

В Польше возмущены из-за гигантских выплат Москве, превысивших помощь Киеву

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.