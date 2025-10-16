Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 15:45

Можно ли измерить давление без тонометра?

Можно ли измерить давление без тонометра? Можно ли измерить давление без тонометра? Фото: Shutterstock/FOTODOM

Четкого и точного способа измерить артериальное давление без специального прибора — тонометра — не существует. Все альтернативные методы дают лишь приблизительную и очень условную оценку, которая не может служить основанием для постановки диагноза или приема лекарств. Однако в экстренной ситуации, когда тонометра нет под рукой, можно ориентироваться на два ключевых индикатора: субъективные симптомы и характеристики пульса. Потемнение в глазах, слабость и сонливость, нитевидный пульс, который плохо прощупывается на запястье, — признак пониженного давления. Сильное сердцебиение, пульсирующая боль в голове — давление повысилось.

Оценка состояния по симптомам

Самочувствие человека часто является первым сигналом о проблемах с давлением. При резком повышении давления (гипертонии) возникают такие симптомы, как сильная пульсирующая головная боль, часто в затылочной области, головокружение, тошнота или рвота, покраснение лица и ощущение жара, одышка, боль в груди и зрительные нарушения. Резкое понижение давления (гипотония) сопровождается общей слабостью, сонливостью, бледностью кожи, головокружением, потемнением в глазах, особенно при смене положения тела, ощущением нехватки воздуха и зябкостью. Наличие этих признаков — серьезный повод заподозрить изменение давления и принять меры.

Пульсовый метод измерения

Этот способ позволяет получить самое общее представление об уровне систолического давления. Вам понадобятся часы с секундной стрелкой или таймер. Сядьте в удобную позу, расслабьтесь. Положите указательный и средний пальцы на запястье другой руки или на сонную артерию на шее. Нащупайте пульс и подсчитайте количество ударов за 30 секунд, затем умножьте результат на два, чтобы получить частоту сердечных сокращений в минуту. Считается, что чем напряженнее и тверже пульс, который вы ощущаете под пальцами, тем выше может быть давление. Слабый, нитевидный, плохо прощупывающийся пульс часто свидетельствует о низком давлении. Однако этот метод крайне ненадежен, так как на пульс влияет множество факторов.

Ни один из способов измерения давления без тонометра не гарантирует точности и не заменяет профессиональной медицинской диагностики. Оценка пульса и симптомов — это лишь методы экстренной ориентировки, которые помогают принять первоначальное решение о необходимости обращения за помощью. При частых колебаниях давления или стойких симптомах обязательно обратитесь к врачу и обзаведитесь личным тонометром для регулярного контроля, ведь только точные данные позволяют эффективно управлять своим здоровьем.

давление
тонометры
как правильно
советы врача
Оксана Головина
О. Головина
