18 сентября 2025 в 10:59

Кардиолог рассказала, что может повлиять на показания тонометра

Кардиолог Чайковская: севшие батарейки влияют на показания тонометра

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Причиной скачков артериального давления на тонометре иногда могут оказаться севшие батарейки, влияющие на работу устройства, сообщила кардиолог Мария Чайковская. По ее словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», признаком разряда прибора является нестабильное отображение цифр на экране.

Для обеспечения корректной работы тонометра рекомендуется заменять все батарейки одновременно, не комбинируя старые и новые элементы питания. Следует использовать качественные батарейки и всегда иметь под рукой запасной комплект. Также важно соблюдать условия хранения: тонометр и батарейки не следует оставлять в местах с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами или на сильном морозе — это может повлиять на точность измерений и срок службы устройства, предупредила специалист.

Ранее кардиолог Юрий Конев рассказал, что достоверно определить приближение инфаркта может только врач. По его словам, заболевание стало «молодеть» из-за неправильного питания и малоподвижного образа жизни. В зоне риска люди, не достигшие 40 лет. По его словам, снизить смертность помогает диспансеризация.

