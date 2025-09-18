Кардиолог рассказала, что может повлиять на показания тонометра Кардиолог Чайковская: севшие батарейки влияют на показания тонометра

Причиной скачков артериального давления на тонометре иногда могут оказаться севшие батарейки, влияющие на работу устройства, сообщила кардиолог Мария Чайковская. По ее словам, переданным интернет-изданием «Подмосковье сегодня», признаком разряда прибора является нестабильное отображение цифр на экране.

Для обеспечения корректной работы тонометра рекомендуется заменять все батарейки одновременно, не комбинируя старые и новые элементы питания. Следует использовать качественные батарейки и всегда иметь под рукой запасной комплект. Также важно соблюдать условия хранения: тонометр и батарейки не следует оставлять в местах с высокой температурой, под прямыми солнечными лучами или на сильном морозе — это может повлиять на точность измерений и срок службы устройства, предупредила специалист.

