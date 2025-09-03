Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта

Достоверно распознать приближение инфаркта может только врач, заявил кардиолог Юрий Конев. По его словам, переданным ОТР, болезнь стала «молодеть» после того, как люди перешли на нерациональное питание и стали мало двигаться. Теперь ей подвержены даже 40-летние.

Диспансеризация — это один из путей преодоления ранней смертности при инфаркте миокарда. Недаром даже электрокардиография, старая как метод, не потеряла своей актуальности. А уж метод с физической нагрузкой, так называемые физические пробы, позволяет увеличить достоверность диагностики этих заболеваний, — заявил он.

До этого нарколог Виталий Холдин заявил, что людям, злоупотребляющим спиртными напитками, грозит синдром внезапной смерти. Подобная зависимость, по его словам, чревата алкогольной миокардиопатией. Это заболевание может привести к летальному исходу даже в тот момент, когда человек трезв.