03 сентября 2025 в 10:51

Россиянам дали совет, как распознать приближение инфаркта

Кардиолог Конев: распознать приближение инфаркта можно при диспансеризации

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Достоверно распознать приближение инфаркта может только врач, заявил кардиолог Юрий Конев. По его словам, переданным ОТР, болезнь стала «молодеть» после того, как люди перешли на нерациональное питание и стали мало двигаться. Теперь ей подвержены даже 40-летние.

Диспансеризация — это один из путей преодоления ранней смертности при инфаркте миокарда. Недаром даже электрокардиография, старая как метод, не потеряла своей актуальности. А уж метод с физической нагрузкой, так называемые физические пробы, позволяет увеличить достоверность диагностики этих заболеваний, — заявил он.

До этого нарколог Виталий Холдин заявил, что людям, злоупотребляющим спиртными напитками, грозит синдром внезапной смерти. Подобная зависимость, по его словам, чревата алкогольной миокардиопатией. Это заболевание может привести к летальному исходу даже в тот момент, когда человек трезв.

