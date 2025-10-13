Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Гастроэнтеролог назвал ключевой фактор набора лишнего веса

Гастроэнтеролог Вялов: на набор лишнего веса влияет состав кишечного микробиома

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ключевым фактором набора лишнего веса, который зачастую может превосходить по значимости даже генетическую предрасположенность, является состав кишечного микробиома, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, у тех людей, кто не может похудеть, преобладают бактерии типа Firmicutes, которые «помогают» извлекать из пищи больше калорий, чем надо, передает «Российская газета».

Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике. <…> Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой — сто пятнадцать, — поделился Вялов.

Для нормализации микрофлоры Вялов рекомендует исключить ультраобработанные продукты, избыток сахара и искусственные подсластители. В рацион он советует добавить природные пребиотики — лук, чеснок, бананы, овес, яблоки и бобовые, а также пробиотики — кефир, йогурт и квашеную капусту. Врач подчеркнул, что эти простые шаги помогут изменить микробиом и нормализовать вес.

Ранее гастроэнтеролог Алла Пономарева сообщила, что при диабете второго типа разрешено употреблять в пищу огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и болгарский перец. Специалист объяснила, что эти овощи имеют низкий гликемический индекс и богаты полезными веществами.

Россия
врачи
здоровье
лишний вес
питание
продукты
