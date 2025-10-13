Гастроэнтеролог назвал ключевой фактор набора лишнего веса

Ключевым фактором набора лишнего веса, который зачастую может превосходить по значимости даже генетическую предрасположенность, является состав кишечного микробиома, заявил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Сергей Вялов. По его словам, у тех людей, кто не может похудеть, преобладают бактерии типа Firmicutes, которые «помогают» извлекать из пищи больше калорий, чем надо, передает «Российская газета».

Это триллионы бактерий, живущих в нашем кишечнике. <…> Представьте: два человека едят одинаковый салат. Один получает из него сто калорий, а другой — сто пятнадцать, — поделился Вялов.

Для нормализации микрофлоры Вялов рекомендует исключить ультраобработанные продукты, избыток сахара и искусственные подсластители. В рацион он советует добавить природные пребиотики — лук, чеснок, бананы, овес, яблоки и бобовые, а также пробиотики — кефир, йогурт и квашеную капусту. Врач подчеркнул, что эти простые шаги помогут изменить микробиом и нормализовать вес.

Ранее гастроэнтеролог Алла Пономарева сообщила, что при диабете второго типа разрешено употреблять в пищу огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и болгарский перец. Специалист объяснила, что эти овощи имеют низкий гликемический индекс и богаты полезными веществами.