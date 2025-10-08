Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 13:15

Гастроэнтеролог рассказала, какие овощи можно есть диабетикам

Гастроэнтеролог Пономарева: огурцы, кабачки и перец безопасны при диабете

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

При сахарном диабете второго типа можно и нужно употреблять огурцы, помидоры, баклажаны, кабачки и болгарский перец, сообщила гастроэнтеролог Алла Пономарева в беседе с изданием «Доктор Питер». Специалист объяснила, что эти овощи имеют низкий гликемический индекс и богаты полезными веществами.

По ее словам, особенно полезны огурцы и кабачки — их можно употреблять практически без ограничений благодаря минимальному содержанию углеводов. Помидоры содержат антиоксидант ликопин, защищающий сердце, а баклажаны богаты клетчаткой и насунином, полезным для мозга.

Врач рекомендует употреблять овощи в свежем, запеченном или тушеном виде, избегая жарки. Болгарский перец разных цветов можно есть ежедневно, помидоры — две-три штуки в день, баклажаны — один-два раза в неделю. Главное — правильное приготовление без излишка масла и соли, подчеркнула она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что молочный улун отличается от зеленого и черного чая не только своим нестандартным вкусом, но и множеством полезных качеств. Благодаря этому напиток способен предупредить болезнь Паркинсона, Альцгеймера, онкологию и сердечно-сосудистые заболевания.

