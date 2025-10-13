Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика

В случае распыления перцового баллончика в помещении нужно незамедлительно выйти на свежий воздух, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Анастасия Лозикова. По ее мнению, в такой момент важно сохранять спокойствие.
Следует сразу покинуть помещение — выйдите на свежий воздух, чтобы избежать дальнейшего воздействия раздражающего вещества. Не паникуйте и не делайте резких движений — это может усилить дыхание через слизистые и увеличить раздражение, — предупредила Лозикова.
При попадании вещества на кожу или в глаза нужно обильно промыть их водой. Трогать поврежденной участок и тем более курить нельзя, поскольку это может усилить раздражение дыхательных путей, добавила специалист.
Ранее в екатеринбургской школе № 76 пострадали 14 несовершеннолетних из-за распыления перцового баллончика. Из них 11 детей госпитализировали для дальнейшей диагностики и оказания помощи.