Врач дала советы, как уберечь себя при распылении перцового баллончика Терапевт Лозикова: при распылении перцовки в помещении следует выйти на улицу

В случае распыления перцового баллончика в помещении нужно незамедлительно выйти на свежий воздух, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» терапевт Анастасия Лозикова. По ее мнению, в такой момент важно сохранять спокойствие.

Следует сразу покинуть помещение — выйдите на свежий воздух, чтобы избежать дальнейшего воздействия раздражающего вещества. Не паникуйте и не делайте резких движений — это может усилить дыхание через слизистые и увеличить раздражение, — предупредила Лозикова.

При попадании вещества на кожу или в глаза нужно обильно промыть их водой. Трогать поврежденной участок и тем более курить нельзя, поскольку это может усилить раздражение дыхательных путей, добавила специалист.

Ранее в екатеринбургской школе № 76 пострадали 14 несовершеннолетних из-за распыления перцового баллончика. Из них 11 детей госпитализировали для дальнейшей диагностики и оказания помощи.