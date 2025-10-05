Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
05 октября 2025 в 09:19

Как постирать кроссовки в стиральной машине правильно

Как постирать кроссовки в стиральной машине правильно Как постирать кроссовки в стиральной машине правильно Фото: Shutterstock/FOTODOM

Многие опасаются стирать кроссовки в машинке, но это быстрый и эффективный способ вернуть им чистоту. Главное — соблюдать несколько важных правил, чтобы не повредить материал, подошву или внутренние детали. Перед стиркой всегда очищайте подошву от грязи, вынимайте шнурки, используйте жидкие средства вместо порошка, так как они не оставляют разводов. Выставляйте температуру в машинке на 30 °C и складывайте обувь в мешок для стирки, чтобы защитить ее от ударов о барабан.

Подготовка кроссовок к стирке

Перед загрузкой в машинку тщательно очистите подошву от грязи и камней щеткой. Извлеките шнурки и стельки — их лучше постирать отдельно или вручную. Это предотвратит повреждение барабана и улучшит качество стирки. Проверьте этикетку на кроссовках: если есть значок «стирка в машинке запрещена», откажитесь от этого способа.

Выбор моющих средств и режима стирки

Используйте жидкие моющие средства вместо порошка, так как они лучше выполаскиваются и не оставляют разводов. Избегайте отбеливателей и агрессивной химии. Установите деликатный режим с холодной водой (не выше 30 °C) и минимальными оборотами отжима. Положите кроссовки в специальный мешок для стирки или старую наволочку, чтобы защитить их от ударов о барабан.

Как постирать кроссовки в стиральной машине: полное руководство Как постирать кроссовки в стиральной машине: полное руководство Фото: Shutterstock/FOTODOM

Процесс сушки после стирки

Никогда не сушите кроссовки в стиральной машине или рядом с обогревателями. Это может деформировать материал и клейкую основу. После стирки промокните обувь полотенцем, заполните бумагой или тканью для сохранения формы и оставьте при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте. Естественная сушка занимает 1–2 дня.

Стирка кроссовок в машинке — простой способ поддерживать их в чистоте, если подойти к процессу грамотно. Правильная подготовка, щадящий режим и бережная сушка помогут сохранить внешний вид и функциональность обуви надолго. Регулярный уход продлевает жизнь вашим кроссовкам и обеспечивает им опрятный вид.

Ранее мы писали о том, как быстро разморозить мясо.

кроссовки
стирка
советы
как правильно
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам озвучили ранние симптомы проблем с печенью
Полчища жуков-вонючек атаковали российский регион
Свыше 150 тыс. человек эвакуируют из-за стихийного бедствия
Польские зразы из картофеля: секреты приготовления с грибами
В России изменят сроки предоставления квитанций за услуги ЖКХ
Воздушная шведская булочка семла: как облако из сливок и миндаля
Забудьте о селедке под шубой! Этот шведский салат в 100 раз лучше
Обычная тушеная капуста отдыхает! Этот польский рецепт — небо и земля!
Забудьте о булочках с маком! Этот польский рулет изменит вашу жизнь
В Чернигове энергетический объект получил серьезные повреждения
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 5 октября 2025 года
Французский салат нисуаз за 20 минут: быстрый рецепт вкусного обеда
Во Львове зафиксирована одна из крупнейших атак
Бывший аналитик ЦРУ объяснил, почему ВСУ не получат ракеты Tomahawk
В ДНР раскрыли успехи ВС России вблизи Красноармейска
Польское печенье «Мазурка»: классика национальной кухни своими руками
Огонь охватил индустриальный парк Sparrow во Львове
«Головная боль»: озвучены последствия победы ANO на выборах в Чехии для ЕС
Илон Маск объявил сроки запуска своей версии «Википедии»
Названы способы защиты детей от мошенников
Дальше
Самое популярное
Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!
Общество

Кучмачи из баклажанов по-грузински! Баклажаны, лучок и кинза. Всего 20 минут — и на столе шедевр!

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу
Общество

Обалденная свекольная икра с яблоками. Идеальная намазка для бутербродов! Вкусно к картошечке и мясу

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови
Общество

Кочерыжки от пекинки не выкидываю — готовлю закуску по-азиатски: лучше корейской моркови

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.