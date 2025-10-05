Как постирать кроссовки в стиральной машине правильно

Многие опасаются стирать кроссовки в машинке, но это быстрый и эффективный способ вернуть им чистоту. Главное — соблюдать несколько важных правил, чтобы не повредить материал, подошву или внутренние детали. Перед стиркой всегда очищайте подошву от грязи, вынимайте шнурки, используйте жидкие средства вместо порошка, так как они не оставляют разводов. Выставляйте температуру в машинке на 30 °C и складывайте обувь в мешок для стирки, чтобы защитить ее от ударов о барабан.

Подготовка кроссовок к стирке

Перед загрузкой в машинку тщательно очистите подошву от грязи и камней щеткой. Извлеките шнурки и стельки — их лучше постирать отдельно или вручную. Это предотвратит повреждение барабана и улучшит качество стирки. Проверьте этикетку на кроссовках: если есть значок «стирка в машинке запрещена», откажитесь от этого способа.

Выбор моющих средств и режима стирки

Используйте жидкие моющие средства вместо порошка, так как они лучше выполаскиваются и не оставляют разводов. Избегайте отбеливателей и агрессивной химии. Установите деликатный режим с холодной водой (не выше 30 °C) и минимальными оборотами отжима. Положите кроссовки в специальный мешок для стирки или старую наволочку, чтобы защитить их от ударов о барабан.

Как постирать кроссовки в стиральной машине: полное руководство Фото: Shutterstock/FOTODOM

Процесс сушки после стирки

Никогда не сушите кроссовки в стиральной машине или рядом с обогревателями. Это может деформировать материал и клейкую основу. После стирки промокните обувь полотенцем, заполните бумагой или тканью для сохранения формы и оставьте при комнатной температуре в хорошо проветриваемом месте. Естественная сушка занимает 1–2 дня.

Стирка кроссовок в машинке — простой способ поддерживать их в чистоте, если подойти к процессу грамотно. Правильная подготовка, щадящий режим и бережная сушка помогут сохранить внешний вид и функциональность обуви надолго. Регулярный уход продлевает жизнь вашим кроссовкам и обеспечивает им опрятный вид.

Ранее мы писали о том, как быстро разморозить мясо.