Новая жизнь старому тюлю: вернете белоснежный вид всего за одну стирку

Пожелтевший тюль испортит вид любой комнаты, но его можно спасти и не покупать новый. Основная причина потери белизны — накопление пыли и жира, с которыми обычная стирка не справляется.

Для лучшего эффекта замочите тюль в теплой воде (30°C) с содой (2 ст. ложки) и уксусом (1 ст. ложка) на час, затем постирайте в деликатном режиме с жидким средством. Для сильных загрязнений добавьте столовую ложку перекиси водорода.

Повторяйте каждые полгода, используйте специальную сетку для защиты ткани и сушите в тени. При полоскании добавьте лимонную кислоту для блеска. Влажный тюль лучше не гладить, а дать ему высохнуть естественным путем.

