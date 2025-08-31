День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 16:26

Две привычки убивают стиральную машину: как продлить срок службы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Мы загружаем белье, нажимаем кнопку — и забываем о процессе. Но даже самая надежная техника имеет предел прочности, и безобидные на первый взгляд действия способны вывести её из строя.

Опасность мелочи в карманах
Забытая монета или любая другая мелочь может стать причиной серьезной поломки. Попадая в зазор между барабаном и баком, металлический предмет на высокой скорости сдирает защитное покрытие, что приводит к коррозии. Еще хуже — монета может заклинить насос для слива воды. В итоге замена помпы обойдется дорого.

Вред привычки оставлять белье в барабане
Если не выгружать вещи после стирки, внутри машины создается влажная и теплая среда. Это идеальные условия для плесени и бактерий. Их споры быстро разрушают резиновый уплотнитель и пластиковые детали. Со временем появляется стойкий запах сырости, который въедается даже в свежее белье.

Как избежать проблем

  • Всегда проверяйте карманы перед стиркой.
  • Выгружайте белье сразу после окончания программы.
  • Проветривайте барабан, оставляя дверцу открытой.

Эти простые привычки помогут продлить срок службы стиральной машины и избежать лишних расходов на ремонт.

Обычные носки могут стать источником серьезных проблем со здоровьем, если пренебрегать правилами гигиены. Несмотря на кажущуюся безобидность, именно носки создают идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.

техника
бытовая техника
стиральные машины
советы
Валерия Мартынович
В. Мартынович
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подстава» от ФРГ и удар по огромному хабу: новости СВО к вечеру 31 августа
«Не от их души»: Захарова раскрыла корни русофобии в Италии
Baza: в Подмосковье грабители избили экс-депутата и министра Калашникова
В Нидерландах предложили сэкономить миллиарды евро с помощью Украины
В Совфеде озвучили последствия отказа от отправки военных ФРГ на Украину
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты
Мерц объяснил, обсуждает ли Запад отправку войск на Украину
В Архангельской области обиженный подросток ударил школьника ножом
Умерла «железная бабушка» Мария Колтакова: причины, последние дни, рекорды
Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой
Сборная Иордании прилетела в Москву на товарищеский матч
Суд признал дискриминацией найм персонала исключительно среди славян
Путин встретился с Пашиняном в Китае
Фон дер Ляйен анонсировала новый план увеличения оборонных инвестиций ЕС
В ОДКБ жестко прошлись по НАТО
Москвич отделался минимальным штрафом за избиение кота у всех на глазах
В Германии лишат украинских беженцев пособий при одном условии
Хабиба захотели увидеть в бою с Макгрегором в Белом доме
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
Жители Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.