Две привычки убивают стиральную машину: как продлить срок службы

Стиральная машина давно стала незаменимым помощником в доме. Мы загружаем белье, нажимаем кнопку — и забываем о процессе. Но даже самая надежная техника имеет предел прочности, и безобидные на первый взгляд действия способны вывести её из строя.

Опасность мелочи в карманах

Забытая монета или любая другая мелочь может стать причиной серьезной поломки. Попадая в зазор между барабаном и баком, металлический предмет на высокой скорости сдирает защитное покрытие, что приводит к коррозии. Еще хуже — монета может заклинить насос для слива воды. В итоге замена помпы обойдется дорого.

Вред привычки оставлять белье в барабане

Если не выгружать вещи после стирки, внутри машины создается влажная и теплая среда. Это идеальные условия для плесени и бактерий. Их споры быстро разрушают резиновый уплотнитель и пластиковые детали. Со временем появляется стойкий запах сырости, который въедается даже в свежее белье.

Как избежать проблем

Всегда проверяйте карманы перед стиркой.

Выгружайте белье сразу после окончания программы.

Проветривайте барабан, оставляя дверцу открытой.

Эти простые привычки помогут продлить срок службы стиральной машины и избежать лишних расходов на ремонт.

Обычные носки могут стать источником серьезных проблем со здоровьем, если пренебрегать правилами гигиены. Несмотря на кажущуюся безобидность, именно носки создают идеальные условия для размножения опасных микроорганизмов.