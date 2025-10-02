Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
02 октября 2025 в 07:50

Вечная мягкость: эти простые правила стирки сохраняют пушистость полотенец

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сохранение мягкости полотенец после стирки требует соблюдения определенных правил ухода за тканью. Жесткость и грубость часто возникают из-за неправильного выбора моющих средств и режимов стирки. Правильный уход позволяет продлить срок службы полотенец и сохранить их первоначальную мягкость.

Температура воды не должна превышать 60 градусов, чтобы не повредить волокна ткани. Отказ от кондиционера, который создает на поверхности пленку, уменьшающую впитываемость. Использование уксуса вместо кондиционера — 100 мл на цикл стирки — смягчает ткань. Сушка в барабане с теннисными мячиками помогает сохранить пушистость. Отказ от отбеливателей, которые разрушают натуральные волокна. Секрет мягкости заключается в двойном полоскании — это полностью удаляет остатки моющего средства. Стирать полотенца лучше отдельно от других вещей, используя режим для хлопка с отжимом на средних оборотах.

Ранее сообщалось о способах избавиться от неприятного запаха из стиралки. Всего два шага избавят вас от проблемы без лишних затрат.

Читайте также
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Life Style
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Врач раскрыла, чем могут быть опасны витаминные капельницы
Здоровье/красота
Врач раскрыла, чем могут быть опасны витаминные капельницы
Всего две ложки прямо в воду — вещи будут сиять, как первый снег: желтизна и грязь уйдут за одну стирку
Общество
Всего две ложки прямо в воду — вещи будут сиять, как первый снег: желтизна и грязь уйдут за одну стирку
Прекращайте стирать одежду в машинке при 40 °С: вот почему надо навсегда забыть про эту привычку
Общество
Прекращайте стирать одежду в машинке при 40 °С: вот почему надо навсегда забыть про эту привычку
Бумажные полотенца: 10 неожиданных способов применения
Общество
Бумажные полотенца: 10 неожиданных способов применения
советы
стирка
полотенца
лайфхаки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывшая Дурова продала свою квартиру в Петербурге
Хирург раскрыл, в каких частях курицы обитают неубиваемые паразиты
В американском аэропорту столкнулись два самолета
Следствие отказалось приостановить дело экс-судьи Печурина, ушедшего на СВО
Бои за Новогригоровку, ракетный «обед» у ВСУ: новости СВО к утру 2 октября
Губернатор раскрыл урон, нанесенный Воронежской области при атаке 38 БПЛА
Адвокат россиянина Постового раскрыл, что власти США намерены с ним сделать
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 октября
Преследование Гуфа по делу о грабеже в подмосковной сауне прекращено
Карлсон жестко прошелся по американским наемникам в ВСУ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 октября: инфографика
Закону о беспилотном движении в России дадут импульс до конца этого года
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
В Приморье арестован убивший и расчленивший амурского тигра браконьер
Взрывы на фоне сирены прогремели на Украине
Рубио осудил «ослов» за подрыв позиций США на мировой арене
Стало известно, о чем ВСУ заставляют молчать журналистов
Губернатор привел детали отражения атаки БПЛА в российском регионе
Кабартма — вкуснейшие пончики по-татарски! Быстрый рецепт
Названы типы замков, которые лучше всего защитят квартиру от взломщиков
Дальше
Самое популярное
10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками
Семья и жизнь

10 рецептов острого перца на зиму: запасаемся жгучими закусками

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности
Семья и жизнь

Как избавиться от шерсти питомцев на любой поверхности

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео
Москва

Момент убийства начальницы банка в Москве попал на видео

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.