Вечная мягкость: эти простые правила стирки сохраняют пушистость полотенец

Сохранение мягкости полотенец после стирки требует соблюдения определенных правил ухода за тканью. Жесткость и грубость часто возникают из-за неправильного выбора моющих средств и режимов стирки. Правильный уход позволяет продлить срок службы полотенец и сохранить их первоначальную мягкость.

Температура воды не должна превышать 60 градусов, чтобы не повредить волокна ткани. Отказ от кондиционера, который создает на поверхности пленку, уменьшающую впитываемость. Использование уксуса вместо кондиционера — 100 мл на цикл стирки — смягчает ткань. Сушка в барабане с теннисными мячиками помогает сохранить пушистость. Отказ от отбеливателей, которые разрушают натуральные волокна. Секрет мягкости заключается в двойном полоскании — это полностью удаляет остатки моющего средства. Стирать полотенца лучше отдельно от других вещей, используя режим для хлопка с отжимом на средних оборотах.

