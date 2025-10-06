Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
06 октября 2025 в 16:50

Сердце под ударом: как привычка «все держать в себе» вредит сердечно-сосудистой системе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Привычка подавлять эмоции и переживания создает хроническое напряжение в организме, которое особенно опасно для сердечно-сосудистой системы. Накопленный стресс без эмоциональной разрядки приводит к постоянной нагрузке на сердце и сосуды. Многочисленные исследования подтверждают прямую связь между эмоциональной сдержанностью и развитием сердечных заболеваний.

Повышение артериального давления происходит из-за постоянного внутреннего напряжения. Учащение пульса становится хроническим состоянием при регулярном подавлении эмоций. Увеличивается уровень кортизола — гормона стресса, повреждающего сосуды. Возникает мышечное напряжение в области грудной клетки, нарушающее работу сердца. Развивается воспалительный процесс в сосудах из-за длительного стресса. Секрет сохранения здоровья сердца заключается в своевременном выражении эмоций и поиске безопасных способов разрядки. Регулярная физическая активность, практики глубокого дыхания и доверительное общение помогают снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Ранее также сообщалось, как научить детей помогать на кухне во время готовки без стресса и ссор.

советы
здоровье
сердце
психология
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Шаляпина хотят отменить из-за шутки над ребенком
Как победить диабет и ревматоидный артрит? Открытие нобелевских лауреатов
Многоквартирный дом в Подмосковье захватили насекомые-паразиты
Министр энергетики выступил с инициативой по трудоустройству бойцов СВО
В Москве машина едва не улетела в реку после ДТП
Умерла звезда сериалов «Лучше звоните Солу» и «Анатомия страсти»
Зеленский раскритиковал европейских партнеров за отсутствие денег
Биржа труда Владивостока: как найти работу и получить пособие
На Западе рассказали о последствиях отставки французского премьера
Кто станет новым главой Apple: отставка Кука, сотрудничество с Россией
Съел медведь или выжили: есть ли шанс спасти в тайге семью Усольцевых
Неожиданные заявления Меркель посеяли зерна сомнения в Европе
«Довели Киев до истерики»: ВС РФ разнесли НПЗ и газохранилища на Украине
Стало известно, сколько БПЛА атаковали Белгородскую область за пять часов
Стало известно, кому чаще россияне покупают ювелирные украшения
Прыжок с парашютом закончился гибелью тренера
113-летний бразилец официально признан самым старым мужчиной мира
Составлен список уехавших звезд, которых могут лишить квартир в Москве
Таиланд за девять месяцев принял более миллиона россиян
Макрона сравнили с одной птицей на фоне политического кризиса
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще
Общество

Яблочный пирог-суфле — мой самый ленивый рецепт. Много яблок и почти никакого теста — не шарлотка, а вкуснее и проще

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше
Россия

Рой дронов, исчезнувшие в тайге, элита ВСУ в панике: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.