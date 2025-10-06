Сердце под ударом: как привычка «все держать в себе» вредит сердечно-сосудистой системе

Привычка подавлять эмоции и переживания создает хроническое напряжение в организме, которое особенно опасно для сердечно-сосудистой системы. Накопленный стресс без эмоциональной разрядки приводит к постоянной нагрузке на сердце и сосуды. Многочисленные исследования подтверждают прямую связь между эмоциональной сдержанностью и развитием сердечных заболеваний.

Повышение артериального давления происходит из-за постоянного внутреннего напряжения. Учащение пульса становится хроническим состоянием при регулярном подавлении эмоций. Увеличивается уровень кортизола — гормона стресса, повреждающего сосуды. Возникает мышечное напряжение в области грудной клетки, нарушающее работу сердца. Развивается воспалительный процесс в сосудах из-за длительного стресса. Секрет сохранения здоровья сердца заключается в своевременном выражении эмоций и поиске безопасных способов разрядки. Регулярная физическая активность, практики глубокого дыхания и доверительное общение помогают снизить нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

