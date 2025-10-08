Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
9 октября — Всемирный день зрения: история, традиции, забота о здоровье

Когда празднуют Всемирный день зрения Когда празднуют Всемирный день зрения Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каждый год во второй четверг октября врачи и пациенты по всему миру отмечают Всемирный день зрения, напоминая, что способность видеть — не просто дар, а ежедневная работа по заботе о себе. В 2025 году дата выпадает на 9 октября, и девиз кампании в этот раз — «Люби свои глаза» — призывает вовремя диагностировать нарушения и не откладывать визит к окулисту.

Праздник объединяет десятки стран, среди которых и Россия: в День зрения традиционно проходят специальные ивенты в больницах. Цель праздника — информировать о способах профилактики слепоты и заболеваний глаз, которые можно предотвратить при раннем обращении за помощью.

Спасаем глаза: история и цели Всемирного дня зрения

Первая кампания, посвященная здоровью глаз, состоялась в 1998 году по инициативе Международного агентства по профилактике слепоты (IAPB). Через два года Всемирный день зрения официально вошел в календарь ВОЗ. Сегодня к нему присоединяются более 100 стран, а тематические акции охватывают миллионы людей.

Главная идея праздника — показать, что 80% нарушений зрения можно предотвратить. К причинам ухудшения окулисты относят несоблюдение режима отдыха, переутомление глаз при работе за компьютером, дефицит витаминов и игнорирование плановых осмотров. Поэтому День зрения 2025 года — это не обычная дата в календаре, а напоминание, что своевременная профилактика способна сохранить качество жизни.

Главные правила сохранения здоровья глаз в современном мире

Современный человек проводит за экраном около 10 часов в день, поэтому именно глаза первыми реагируют на переутомление. Вот базовые советы офтальмологов, что помогут вам сохранить четкость зрения.

  • Во-первых, важно соблюдать правило «20-20-20»: каждые 20 минут отводить взгляд от монитора на 20 секунд, глядя на предмет, удаленный на 20 футов (примерно 6 м).

  • Во-вторых, стоит следить за освещением: при чтении или работе лампа должна быть сбоку, а не за спиной. В-третьих, питание. Морковь, черника, лосось, шпинат и яйца — продукты, богатые каротиноидами и омега-3 жирными кислотами, которые укрепляют сетчатку.

  • Наконец, регулярные проверки у окулистов. Специалисты советуют проходить обследование не реже одного раза в год — даже если кажется, что зрение не изменилось.

День хорошего зрения — удачный повод напомнить себе, что профилактика дешевле и проще, чем лечение.

День зрения: история праздника, как появился День зрения: история праздника, как появился Фото: Shutterstock/FOTODOM

Гимнастика для глаз и продукты для улучшения зрения

Небольшие перерывы в работе и простая гимнастика помогают снизить усталость.

  • Классическое упражнение — «восьмерка»: двигайте глазами по воображаемой горизонтальной цифре восемь в течение минуты.

  • Полезно переводить взгляд с ближнего предмета на дальний, совершать круговые движения глазами и часто моргать, чтобы не пересыхала роговица.

  • Рацион питания тоже имеет значение. В День зрения 2025 года окулисты рекомендуют обратить внимание на витамины А, С и Е, а также на микроэлементы цинк и селен. Они замедляют возрастные изменения, снижают риск катаракты и макулодистрофии.

  • Напитки с антоцианами, например настой из черники, поддерживают микроциркуляцию крови в глазах. А теплый зеленый чай помогает снять усталость и снизить воспаление.

Когда стоит обязательно проверить зрение у врача

Многие нарушения начинаются незаметно: человек привыкает к незначительному ухудшению, списывает дискомфорт на усталость. Но есть симптомы, требующие внимания. Если вы стали хуже видеть в темноте, замечаете мелькание «мушек», боли при движении глаз или головные боли после работы за компьютером — стоит записаться к офтальмологу.

Особенно важно следить за здоровьем глаз людям старше 40 лет. У них повышается риск глаукомы и катаракты, поэтому Всемирный день зрения в 2025 году напоминает: регулярная диагностика спасает от потери зрения.

Детям школьного возраста офтальмологи советуют проверяться дважды в год: учебная нагрузка и гаджеты увеличивают риск близорукости. Кстати, День зрения в России часто сопровождается бесплатными проверками в поликлиниках и мобильных диагностических центрах — отличный шанс пройти обследование всей семьей.

Почему важно отмечать День зрения

Статистика утверждает: на планете насчитывается около 2,2 миллиарда человек с нарушениями зрения. Многие из этих случаев могли быть предотвращены, если бы люди не откладывали поход в больницу. Именно поэтому Всемирный день зрения объединяет докторов, педагогов и общественные организации: информирование помогает вовремя заметить болезнь.

Поскольку 2025 год уже близится к завершению, День зрения вновь становится поводом задуматься о своем образе жизни. Регулярные перерывы в работе, правильное освещение, защита глаз от ультрафиолета и отказ от курения — простые шаги, которые реально продлевают здоровье глаз.

В этом смысле праздник не только медицинский, но и просветительский. Он напоминает: зрение — тонкий инструмент, требующий заботы и внимания. Чем раньше человек научится беречь глаза, тем дольше сможет смотреть на мир во всей его яркости.

