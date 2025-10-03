Алсу — готовим татарский эликсир здоровья, который сквасится сам

Этот напиток — настоящая находка для тех, кто ценит простую и полезную еду!

Алсу готовится по принципу самокваса, без лишних хлопот, а результат превосходит все ожидания — освежающий, слегка газированный напиток с нежным кисломолочным вкусом. Для приготовления вам понадобится всего 1 литр цельного молока (лучше непастеризованного) и 2–3 ст. л. готового алсу или катыка в качестве закваски.

В стеклянную банку наливаем молоко комнатной температуры, добавляем закваску и тщательно перемешиваем. Для красивого цвета в алсу можно добавить мелко нарезанную свеклу. Накрываем марлей или крышкой с отверстиями и оставляем при комнатной температуре на 24–36 часов. Главное — не тревожить напиток в процессе брожения! Когда алсу приобретет плотную консистенцию и характерный кисловатый аромат, аккуратно перемешаем его, достанем свеклу и уберем напиток в холодильник еще на 6–8 часов для окончательного созревания. Подаем охлажденным — идеально в жаркий день или как полезный пробиотический напиток после еды.

Совет: для разнообразия вкуса в готовый алсу можно добавить щепотку соли, мелко порубленную зелень или даже огурцы — получится отличная основа для холодного супа!

