04 декабря 2025 в 09:50

Лучшая праздничная курица по-татарски! Рецепт тутырган тавык в духовке

Новогодняя курица по-татарски: простой рецепт Новогодняя курица по-татарски: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Тутырган тавык — одно из самых эффектных блюд татарской кухни. Цельную курицу аккуратно фаршируют рисом, яйцами и ароматными добавками, затем запекают до золотистой корочки. Получается невероятно сочное и безумно вкусное блюдо. Блюдо готовится просто, но выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Для начала возьмите одну курицу весом около 1,5 кг, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Натрите птицу солью, черным перцем и 1 ст. л. растительного масла — это поможет получить равномерную румяную корочку.

  • Положите курицу грудкой вниз. Острыми ножницами для птицы или очень острым ножом сделайте продольный разрез вдоль всей спины, от шеи до хвоста, прямо по позвоночнику.

  • Аккуратно отделяйте мясо от костей. Начните с краев разреза, постепенно оттягивая мясо и подрезая его от костей. Действуйте медленно, чтобы не порвать кожу.

  • Особое внимание — суставам. Когда дойдете до крыльев и бедер, найдите суставы и аккуратно подрежьте сухожилия, чтобы отделить кости. Кости крыльев и голеней обычно оставляют (просто перерубите их в суставе), а основные кости (бедренные, позвоночник, ребра) удаляют.

  • В итоге у вас должна получиться курица с практически удаленным скелетом, но целой кожей. Она будет похожа на мешочек. Кости крыльев и голеней торчат наружу.

  • Посолите и поперчите курицу изнутри.

  • Совет: если процесс кажется слишком сложным, можно упростить задачу. Купите куриные бедра без кости и кожи и сверните их в рулет с яйцами. Получится упрощенный тутырган тавык.

Начинку приготовьте так: отварите 100 г риса до полуготовности, а отдельно сварите вкрутую три яйца. Измельчите яйца ножом, добавьте к рису, всыпьте мелко нарезанную половину крупной луковицы, щепотку соли, немного перца и 1/2 ч. л. куркумы для красивого цвета. Влейте 2 ст. л. растопленного сливочного масла, чтобы начинка получилась рассыпчатой и ароматной.

Аккуратно наполните курицу начинкой — плотно, но не утрамбовывая. Зашейте отверстие нитками или закрепите зубочистками. Выложите курицу в форму, налейте на дно 50 мл воды, чтобы мясо не пересохло, и отправьте в духовку. Пеките при 180 °С примерно 1 час 20 минут, периодически поливая образующимся соком.

Когда сверху появится золотистая корочка, достаньте курицу, дайте ей постоять десять минут и только потом разрезайте, чтобы сок равномерно распределился. На срезе тутырган тавык выглядит эффектно: желтый рис, белые и желтые пятна яиц, прозрачный мясной сок.

  • Время приготовления: 2 часа с учетом подготовки.

Ранее рассказывали, как запечь курицу по-узбекски: сочно и пряно.

