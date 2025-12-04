Лучшая праздничная курица по-татарски! Рецепт тутырган тавык в духовке

Тутырган тавык — одно из самых эффектных блюд татарской кухни. Цельную курицу аккуратно фаршируют рисом, яйцами и ароматными добавками, затем запекают до золотистой корочки. Получается невероятно сочное и безумно вкусное блюдо. Блюдо готовится просто, но выглядит так, будто вы провели на кухне полдня.

Для начала возьмите одну курицу весом около 1,5 кг, тщательно промойте и обсушите бумажными полотенцами. Натрите птицу солью, черным перцем и 1 ст. л. растительного масла — это поможет получить равномерную румяную корочку.

Положите курицу грудкой вниз. Острыми ножницами для птицы или очень острым ножом сделайте продольный разрез вдоль всей спины, от шеи до хвоста, прямо по позвоночнику.

Аккуратно отделяйте мясо от костей. Начните с краев разреза, постепенно оттягивая мясо и подрезая его от костей. Действуйте медленно, чтобы не порвать кожу.

Особое внимание — суставам. Когда дойдете до крыльев и бедер, найдите суставы и аккуратно подрежьте сухожилия, чтобы отделить кости. Кости крыльев и голеней обычно оставляют (просто перерубите их в суставе), а основные кости (бедренные, позвоночник, ребра) удаляют.

В итоге у вас должна получиться курица с практически удаленным скелетом, но целой кожей. Она будет похожа на мешочек. Кости крыльев и голеней торчат наружу.

Посолите и поперчите курицу изнутри.

Совет: если процесс кажется слишком сложным, можно упростить задачу. Купите куриные бедра без кости и кожи и сверните их в рулет с яйцами. Получится упрощенный тутырган тавык.

Начинку приготовьте так: отварите 100 г риса до полуготовности, а отдельно сварите вкрутую три яйца. Измельчите яйца ножом, добавьте к рису, всыпьте мелко нарезанную половину крупной луковицы, щепотку соли, немного перца и 1/2 ч. л. куркумы для красивого цвета. Влейте 2 ст. л. растопленного сливочного масла, чтобы начинка получилась рассыпчатой и ароматной.

Аккуратно наполните курицу начинкой — плотно, но не утрамбовывая. Зашейте отверстие нитками или закрепите зубочистками. Выложите курицу в форму, налейте на дно 50 мл воды, чтобы мясо не пересохло, и отправьте в духовку. Пеките при 180 °С примерно 1 час 20 минут, периодически поливая образующимся соком.

Когда сверху появится золотистая корочка, достаньте курицу, дайте ей постоять десять минут и только потом разрезайте, чтобы сок равномерно распределился. На срезе тутырган тавык выглядит эффектно: желтый рис, белые и желтые пятна яиц, прозрачный мясной сок.

Время приготовления: 2 часа с учетом подготовки.

Ранее рассказывали, как запечь курицу по-узбекски: сочно и пряно.