Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
19 ноября 2025 в 07:15

Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад

Курица по-узбекски: простой рецепт Курица по-узбекски: простой рецепт Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Курица по-узбекски — яркий аромат специй, насыщенный вкус и мягкое мясо. Такой маринад напоминает блюда из тандыра: курица получается сочной внутри и ароматной снаружи, с узнаваемыми восточными нотами.

Для приготовления возьмите 1–1,2 кг курицы — подойдут бедрышки, голени или разрезанная тушка. Промойте, обсушите, уберите лишний жир. В глубокой миске соедините 200 г густого йогурта или кефира, 1 крупную луковицу, измельченную до кашицы, 1 ст. л. подсолнечного масла, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. кориандра, 0,5 ч. л. куркумы, 1 ч. л. соли, щепотку черного перца и 2 измельченных зубчика чеснока.

Перемешайте маринад до однородности — он должен пахнуть ярко и насыщенно, как на восточном рынке. Опустите курицу в смесь, массируйте, чтобы каждый кусочек покрылся пряным йогуртом. Закройте миску и оставьте минимум 3–4 часа, а идеально — на ночь. Йогурт размягчит волокна, а лук и специи придадут курице характерный узбекский аромат.

Перед приготовлением достаньте курицу из холодильника, выложите на противень и запекайте при 190–200 °C около 40 минут, периодически поливая выделившимся соком. В конце можно включить режим гриля, чтобы получить легкую румяную корочку.

Курица выйдет мягкой, сочной, пропитанной специями — с тем самым вкусом, который обычно получается только в тандыре.

  • Совет: добавьте в маринад щепотку барбариса.

Попробуйте приготовить куриную грудку: поделились проверенным рецептом на нашем сайте.

Читайте также
Безумно вкусная курочка: бедрышки в лимонно-медовом маринаде
Семья и жизнь
Безумно вкусная курочка: бедрышки в лимонно-медовом маринаде
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Общество
На прошлый Новый год семья забыла про шубу: сытный свекольный салат с сыром и мандарином
Голубцы по-новому: в начинку добавляю 1 ингредиент, который у всех есть дома. Таких вкусных вы точно не ели
Общество
Голубцы по-новому: в начинку добавляю 1 ингредиент, который у всех есть дома. Таких вкусных вы точно не ели
Лучший крем за 10 минут! Крем-чиз из творожного сыра и растворимого кофе
Семья и жизнь
Лучший крем за 10 минут! Крем-чиз из творожного сыра и растворимого кофе
Мясо по-французски, оревуар! Теперь мой дежурный рецепт — «Жаба в норке». Британская запеканка на ужин
Общество
Мясо по-французски, оревуар! Теперь мой дежурный рецепт — «Жаба в норке». Британская запеканка на ужин
курица
маринады
простой рецепт
кулинария
рецепты
рецепт
кухня
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд Москвы оштрафовал известную певицу-иноагента
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 ноября: инфографика
«Лучше, чем пехотинцы»: на Украине хотят мобилизовать новую категорию людей
Губернатор вышел на связь после отражения атаки БПЛА в российском регионе
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 19 ноября
На Украине начали перекрывать дороги и жечь блокпосты
Силы ПВО за ночь сбили 65 украинских БПЛА в российском небе
Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад
Стало известно, какие бронежилеты ГК «Пикет» поставила Минобороны
Крупный пожар в Японии уничтожил 170 домов
Терапевт рассказала, кому грозят вши в первую очередь
Axios: США проводят тайные консультации с Россией по Украине
Тренер рассказала, кому противопоказаны скручивания на пресс
Сирены гремели по всей Украине
Евросоюз все чаще начал выбирать российские лекарства
Министр армии США прибыл на Украину с необъявленным визитом
Беременная кошка во сне: толкование видения для женщин и мужчин
Мощный удар «Урагана» не оставил шанса ВСУ: успехи ВС РФ к утру 19 ноября
Звездный стилист ответила, как одеться на Новый год для привлечения удачи
Командование ВСУ оголило харьковское приграничье
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной
Общество

Никаких больше котлет и зраз. Сырно-куриная запеканка с манкой — моя новая любовь. Получается очень нежной и вкусной

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество

Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.