Курица по-узбекски — сочная, пряная, тает во рту: пряный восточный маринад

Курица по-узбекски — яркий аромат специй, насыщенный вкус и мягкое мясо. Такой маринад напоминает блюда из тандыра: курица получается сочной внутри и ароматной снаружи, с узнаваемыми восточными нотами.

Для приготовления возьмите 1–1,2 кг курицы — подойдут бедрышки, голени или разрезанная тушка. Промойте, обсушите, уберите лишний жир. В глубокой миске соедините 200 г густого йогурта или кефира, 1 крупную луковицу, измельченную до кашицы, 1 ст. л. подсолнечного масла, 1 ч. л. зиры, 1 ч. л. паприки, 0,5 ч. л. кориандра, 0,5 ч. л. куркумы, 1 ч. л. соли, щепотку черного перца и 2 измельченных зубчика чеснока.

Перемешайте маринад до однородности — он должен пахнуть ярко и насыщенно, как на восточном рынке. Опустите курицу в смесь, массируйте, чтобы каждый кусочек покрылся пряным йогуртом. Закройте миску и оставьте минимум 3–4 часа, а идеально — на ночь. Йогурт размягчит волокна, а лук и специи придадут курице характерный узбекский аромат.

Перед приготовлением достаньте курицу из холодильника, выложите на противень и запекайте при 190–200 °C около 40 минут, периодически поливая выделившимся соком. В конце можно включить режим гриля, чтобы получить легкую румяную корочку.

Курица выйдет мягкой, сочной, пропитанной специями — с тем самым вкусом, который обычно получается только в тандыре.

Совет: добавьте в маринад щепотку барбариса.

