30 сентября 2025 в 15:05

Назван опасный сигнал, который проявляется за несколько лет до инфаркта

DM: повышенное давление стало главным предшественником инфаркта и инсульта

Фото: Shutterstock/FOTODOM

У девяти из десяти пациентов, перенесших инфаркт или инсульт, за несколько лет до приступа проявлялся тревожный симптом-предшественник — повышенное кровяное давление, сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на масштабное исследование с участием более девяти миллионов человек. По его данным, предвестниками также являются повышенный уровень сахара или холестерина в крови и курение.

Наиболее распространенной причиной оказалось повышенное кровяное давление, также известное как гипертония, которое фиксировалось у более чем девяти из десяти участников. <…> К факторам риска также относятся повышенный уровень сахара в крови, высокий уровень холестерина и употребление табака в прошлом, — говорится в материале.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что большинство смертей можно предотвратить, и ключ к этому — контроль над основными факторами риска. Он отмечал, что нерациональное питание, низкая физическая активность, курение, употребление алкоголя и хронический стресс являются управляемыми причинами развития многих тяжелых хронических заболеваний.

