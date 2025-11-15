Перечислены «тихие убийцы» сердца на столе каждого россиянина

Злоупотребление промышленно обработанными продуктами может повышать риск инфаркта и инсульта, рассказала гастроэнтеролог Ирина Яковлева в комментарии Lenta.ru. По ее словам, речь идет о полуфабрикатах, сосисках, соусах и фабричных блюдах.

Чем больше соли, тем выше риск гипертонии, а это прямой путь к инфаркту и инсульту. Большая часть соли приходит не из солонки, а из колбас, сосисок, сыров, соусов и фастфуда, — подчеркнула врач.

Яковлева добавила, что избыток сахара также ударяет по сердцу, так как ведет к набору веса, росту триглицеридов и риску развития диабета. Однако сладкое — печенье и конфеты, йогурты или газировки — все же нужно есть редко и немного, объяснила она.

По словам эксперта, при выборе готовых продуктов стоит обращать внимание на состав: чем короче список ингредиентов, тем безопаснее продукт. Если он включает более 20 пунктов, рассчитывать на пользу не приходится.

