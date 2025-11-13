Врач перечислила продукты для здоровья печени

Фасоль на завтрак и тыква на обед помогут оздоровить печень, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Она также посоветовала употреблять растительное масло.

Я рекомендую употреблять минимум одну чайную ложку растительного масла в день. Это можно делать, добавляя масло в кашу, салат или гарнир. Можно заменить мясо на растительные аналоги, — рассказала Дианова.

Врач отметила, что современные растительные продукты содержат много растительного белка, клетчатки и витаминов. По ее словам, именно этих элементов чаще всего не хватает в рационе.

Ранее нутрициолог Алла Макарова. Усвояемость витаминов зависит от здоровья кишечника. Причиной могут быть воспалительные процессы или нарушение микрофлоры.