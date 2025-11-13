Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 ноября 2025 в 12:42

Врач перечислила продукты для здоровья печени

Врач Дианова: фасоль и тыква помогут оздоровить печень

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фасоль на завтрак и тыква на обед помогут оздоровить печень, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Она также посоветовала употреблять растительное масло.

Я рекомендую употреблять минимум одну чайную ложку растительного масла в день. Это можно делать, добавляя масло в кашу, салат или гарнир. Можно заменить мясо на растительные аналоги, — рассказала Дианова.

Врач отметила, что современные растительные продукты содержат много растительного белка, клетчатки и витаминов. По ее словам, именно этих элементов чаще всего не хватает в рационе.

Ранее нутрициолог Алла Макарова. Усвояемость витаминов зависит от здоровья кишечника. Причиной могут быть воспалительные процессы или нарушение микрофлоры.

печень
рационы
продукты
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пленный солдат ВСУ сообщил о готовности дать координаты первых лиц Украины
Солдат ВСУ рассказал про «чай с печеньем» после пленения
Родителям дали советы, как помочь ребенку избавиться от застенчивости
Россиянам рассказали, как выбрать долговечную и бюджетную новогоднюю елку
В Германии обнаружили дикий полиовирус
Раскрыта новая многоходовая схема мошенников с имитацией взлома
В указе Зеленского о санкциях против Миндича нашли странный пункт
Русскую общину пустили в парламент Молдавии только после скандала
14 раз ударила ножом и молотком: мать-ипохондрик убила сына
«Воспринимать помощь»: участник СВО о том, как научился жить без рук и ног
Могила во сне — символ перемен и предостережение судьбы
Туристку накрыло лавиной в Хакасии
Стало известно, почему пострадавшего в Красногорске держат под наркозом
Пожилая пара пострадала при атаке ВСУ на ЛНР
Рэпер Obe 1 Kanobe может сесть на 11 лет
Раскрыт срок, который хотят дать актрисе-иноагенту
Депутат объяснил, как мошенники могут использовать фото или скан паспорта
Стало известно, кто мог отправлять «подковерные доклады» о России Трампу
Готовлю крем для торта по самому простому рецепту: семье очень нравится
Психотерапевт развеяла главный миф о толковании сновидений
Дальше
Самое популярное
О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

15 лучших игр для компании взрослых
Семья и жизнь

15 лучших игр для компании взрослых

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.