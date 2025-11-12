Нутрициолог назвала причины неусвояемости витаминов

Усвояемость витаминов зависит от здоровья кишечника, рассказала «Радио 1» нутрициолог Алла Макарова. Причиной могут быть воспалительные процессы или нарушение микрофлоры.

Мы уходим на уровень минус один, то есть начинаем восстанавливать микрофлору кишечника. Только потом возвращаемся к тем методам, которые будут способствовать повышению уровня витамина. Это и есть тот самый фундамент, без которого все остальные меры будут малоэффективными, — объяснила Макарова.

Как отметила специалист, люди часто считают, что проблема — в качестве витаминов. Она посоветовала вначале обратить внимание на свое здоровье.

Ранее диетолог Нурия Дианова рассказала, что овсянка, отвар шиповника и творог помогут восстановить здоровье печени. Она отметила, что восстановлению печени помогает аминокислота метионин.