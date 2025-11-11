Врач рассказала, какие продукты помогут восстановить печень

Овсянка, отвар шиповника и творог помогут восстановить здоровье печени, рассказала «Газете.Ru» директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Она отметила, что восстановлению печени помогает аминокислота метионин.

Один из полезных продуктов — это творог. Его нужно есть хотя бы 50 г в день для достижения оздоровительного эффекта, но лучше больше. Он должен быть от двух до семи процентов жирности, а идущий на приготовление сырников — от нуля до двух процентов жирности. Он содержит аминокислоту метионин. Она способствует уменьшению количества жира в печени, — рассказала Дианова.

Она добавила, что отвар шиповника будет полезен при гепатите, холецистите и циррозе. По ее словам, также стоит ограничить употребление алкоголя, жирной и острой пищи, добавленного сахара и ультраобработанных продуктов.

