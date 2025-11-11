Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 11:39

Врач рассказала, какие продукты помогут восстановить печень

Врач Дианова: шиповник, овсянка и творог помогут восстановить здоровье печени

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Овсянка, отвар шиповника и творог помогут восстановить здоровье печени, рассказала «Газете.Ru» директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова. Она отметила, что восстановлению печени помогает аминокислота метионин.

Один из полезных продуктов — это творог. Его нужно есть хотя бы 50 г в день для достижения оздоровительного эффекта, но лучше больше. Он должен быть от двух до семи процентов жирности, а идущий на приготовление сырников — от нуля до двух процентов жирности. Он содержит аминокислоту метионин. Она способствует уменьшению количества жира в печени, — рассказала Дианова.

Она добавила, что отвар шиповника будет полезен при гепатите, холецистите и циррозе. По ее словам, также стоит ограничить употребление алкоголя, жирной и острой пищи, добавленного сахара и ультраобработанных продуктов.

Ранее нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что людям с тиреотоксикозом, аутоиммунным тиреоидитом или другими нарушениями функции щитовидной железы не стоит есть фейхоа в больших количествах. Она отметила, что для здоровых людей норма потребления составляет не более 150 граммов в сутки.

