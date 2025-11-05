Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 ноября 2025 в 19:58

Нейрохирург предупредил об опасности энергетиков

Врач Эспиндола: одна банка энергетика может спровоцировать инсульт

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление энергетических напитков в сочетании с алкоголем может привести к резкому скачку артериального давления и даже к инсульту, в том числе у молодежи, рассказал нейрохирург Виктор Уго Эспиндола. По словам специалиста, одна банка энергетика может негативно сказаться на состоянии сердечно-сосудистой системы, передает Terra.

Эспиндола отметил, что основной недостаток таких напитков заключается в присутствии таурина и кофеина. Эти компоненты воздействуют на рецепторы, контролирующие тонус сосудов.

Риски значительно увеличиваются при одновременном употреблении энергетических напитков и алкоголя. Врач отметил, что для людей с уже повышенным артериальным давлением такое сочетание может стать причиной инсульта.

Ранее врач-невролог Елена Сурская заявила, что регулярное употребление энергетических напитков вредит сердечно-сосудистой и нервной системам, усиливая тревожность и панические атаки. Она отметила, что временный эффект энергетиков приводит к привыканию и необходимости увеличения дозы. Резкое прекращение употребления может вызвать симптомы отмены, включая головную боль и раздражительность.

энергетики
здоровье
инсульт
алкоголь
