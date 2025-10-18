Невролог рассказала о влиянии энергетиков на организм Невролог Сурская: энергетики повышают тревожность и вызывают панические атаки

Постоянное употребление энергетических напитков может привести к ухудшению работы сердечно-сосудистой и нервной систем, передает KP.RU. По словам врачей, энергетики повышают тревожность и могут вызывать панические атаки.

Врач-невролог Елена Сурская подчеркнула, что эффект от энергетиков быстро проходит, а при регулярном употреблении организм адаптируется к стимуляции. Для получения прежнего эффекта требуется увеличение дозы. Резкое прекращение потребления энергетиков может вызвать симптомы «отмены»: головную боль, раздражительность, утомляемость и снижение концентрации.

Энергетические напитки могут оказывать отрицательное воздействие на нервную систему, особенно у людей, склонных к тревожным расстройствам. Они способны усиливать внутреннее напряжение и провоцировать панические атаки или развитие хронической тревожности.

Врачи советуют воздержаться от потребления энергетических напитков беременным женщинам, подросткам, людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и тем, кто страдает от мигреней. Их организм особенно чувствителен к резкой стимуляции.

Ранее врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов предупредил о негативном влиянии энергетических напитков на организм. Он отметил, что употребление энергетиков может привести к сужению сосудов в желудочно-кишечном тракте, развитию гастрита и другим воспалительным процессам.