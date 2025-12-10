В Госдуме высказались о запрете продажи энергетиков в продуктовых магазинах

Идея о запрете продажи энергетических напитков в продуктовых магазинах вызывает сомнения, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. По его мнению, предложенная инициатива создаст дополнительные трудности для россиян.

На мой взгляд, эта инициатива только добавит лишние проблемы нашим гражданам. Нужно будет отдельно ходить в аптеки ради одного напитка. Женщинам придется доказывать, беременные они или нет, чтобы этот энергетик купить. Думаю, это излишне и не нужно, — высказался Куринный.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев предложил ограничить продажу энергетических напитков, разрешив их реализацию исключительно в аптеках. По его словам, изначально эти напитки предназначались для спортсменов, занимающихся экстремальными видами спорта.

Нутрициолог Анна Дивинская ранее заявила, что частое употребление энергетических мармеладок может привести к учащенному сердцебиению. По ее словам, набирающий популярность продукт может вызывать бессонницу и повышенное чувство тревоги.