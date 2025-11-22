Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 ноября 2025 в 14:21

Отмена концертов, критика СВО, наркотики, США: куда пропал рэпер Slimus

Рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) Рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) Фото: Социальные сети
Рэпер Slimus (настоящее имя — Вадим Мотылев) окончательно покинул Россию, продав свою последнюю московскую недвижимость по цене ниже рыночной, пишут Telegram-каналы. Что об этом известно, правда ли исполнитель критиковал СВО, почему отменяли его концерты, при чем здесь наркотики, куда пропал Slimus?

Куда пропал Slimus, продажа недвижимости

Telegram-каналы пишут, что Мотылев избавился от квартиры в Москве площадью 86 кв. м в районе Беговой. Рыночная стоимость недвижимости составляет минимум 40 млн рублей, тогда как цена продажи составила только 31 млн рублей, утверждают в Сети.

Таким образом, пишут источники, Slimus оборвал все связи с Россией и окончательно уехал в США.

Отмена концертов, критика СВО и наркотики

В 2022 году Slimus выступил с критикой СВО и уехал в Соединенные Штаты. Спустя два года Мотылев планировал дать несколько концертов в России, но три из пяти запланированных выступления отменили.

Тогда движение «Ветераны России» направило в МВД заявление о проверке клипов и песен Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) и Slimus на пропаганду наркотиков. Общественники также обратились к властям регионов с просьбой запретить все их выступления.

Глава движения Сергей Зайцев в разговоре с NEWS.ru объяснил, что в России не стоит выступать тем, кто пропагандирует в песнях наркотики и критикует СВО. Он отметил, что на Мотылева организация составляла жалобы еще в 2020-м, после выхода клипа, где «священники выставлены распутниками». Зайцев добавил, что творчество подобных исполнителей не является культурным достоянием РФ.

«Что касается СВО, то это стало гранью: либо он со страной, либо пытается играть по старым правилам, по западным. Он выбрал играть по западным лекалам, ориентироваться на США. Да, после его заявлений о России концерты не должны проводиться, пусть дальше остается за рубежом, где ему нравится», — сказал Зайцев.

В 2024-м СМИ писали, что выступление Slimus в Нижнем Новгороде отменили организаторы, а в Екатеринбурге — сначала перенесли, а после музыкант сам отменил концерт. В ряде публикаций утверждалось, что это произошло на фоне проверки содержания песен Slimus на предмет пропаганды наркотиков.

Тогда же глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Slimus не извинился за антироссийские высказывания. Таким образом она прокомментировала планы рэпера дать концерт в московском клубе VK Gipsy.

«Интересно, как владелец клуба относится к его антироссийским заявлениям?» — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В октябре 2024 года стало известно, что Никулинский суд Москвы рассмотрит протокол об административном правонарушении в отношении Slimus. С иском обратилось управление по контролю за оборотом наркотиков главка МВД России по Москве, писал ТАСС.

Рэпер Птаха (настоящее имя — Давид Нуриев) тогда заступился за Slimus, отметив, что Конституция России гарантирует гражданам страны право на свободу слова. Он призвал общественников прекратить преследование российских артистов, объяснив, что россиян заставляют слушать музыку, которая им неинтересна.

Нуриев также отметил, что Slimus переехал в США еще до начала СВО. По его словам, россияне не обязаны жить там, где родились.

«Если захотел уехать в другую страну, он имеет полное право на это. Паспорт у него какой? Русский, все, он — гражданин России. Где он живет и зарабатывает — неважно», — считает Нуриев.

Чем известен Slimus

Мотылев ранее носил псевдоним Slim, был участником рэп-группы Centr вместе с Гуфом и Птахой. Знакомство Slimus с Долматовым состоялось в начале 2000-х, в результате чего первый написал практически всю музыку к дебютному альбому Гуфа «Город дорог» и выступил гостем в качестве рэпера, говорится в открытых источниках.

Группа Centr получила широкую известность после выхода первого альбома «Качели» 25 октября 2007 года. В 2008-м коллектив стал победителем MTV Russian Music Awards в категории «хип-хоп» за песню «Город дорог». Тогда же вышел второй релиз «Эфир в норме».

Наряду с перипетиями в Centr Slimus занимался сольной деятельностью. Дебютный альбом исполнителя «Холодно» вышел в конце сентября 2009 года. Далее музыкант выпустил совместный релиз с группой «Константа» под названием «Азимут», позже была совместная работа Centr с группой «Легенды про…»

Далее Мотылев объединялся с другими рэперами для создания совместных альбомов, выпускал сольные релизы и клипы, выступал с концертами. После переезда Slimus в США в 2022 году вышли альбомы «Вид на жизнь» и «Спокойной ночи, малыши, ч. 2».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

