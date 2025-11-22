Международный муниципальный форум стран БРИКС
22 ноября 2025 в 11:06

Погода в Москве в субботу, 22 ноября: ударит мороз до минус 15 градусов?

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Суббота в Москве будет ненастной — ожидается дождь с мокрым снегом, в сумерках — очаги туманов, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Что еще известно о погоде в столице сегодня, 22 ноября, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 22 ноября

Однако мороз, тем более до минус 15 градусов, в Москве пока не ударит — показания термометров в течение суток останутся в положительном секторе, от плюс 1 до плюс 4 градусов, отметил Тишковец.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд уточнил, что в ближайшие 10 дней сильных снегопадов и похолодания в Московском регионе не прогнозируется. Температура воздуха будет превышать климатические нормы на 2–4 градуса.

«В пределах современной предсказуемости погоды холодов и сильных снегопадов в Московском регионе пока не видно в ближайшие 10 дней. При этом периодически небольшие осадки все-таки прогнозируются», — сказал Вильфанд.

Он подтвердил, что в субботу пройдет небольшой дождь с мокрым снегом, местами возможен туман. В воскресенье ночью, 23 ноября, в зоне холодного фронта местами пройдет небольшой снег, под утро гололедица, а днем благодаря антициклону распогодится и будет около нуля градусов.

Как пояснил коллега Тишковца Михаил Леус, синоптическую ситуацию в столичном регионе сегодня будет формировать вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт. Именно он вызовет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и удержит дневную температуру на пару градусов выше климатической нормы.

Температура воздуха в Москве составит плюс 1–3 градуса, по области — 0...+3 градуса. Ветер северо-западный, 3–8 м/с Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье местами небольшой снег, гололедица, ночью — 0...-2 градуса, днем — от — 1 до + 1 градуса.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 22 ноября

По данным Леуса, сегодня Санкт-Петербург ощутит влияние тыловой части циклона, уходящего на северо-восток европейской части России. В регионе ожидается облачная, во второй половине дня с прояснениями, погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдет небольшой снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах гололедица.

Температура воздуха 0...+2 градуса, в Ленинградской области — от -2 до +3 градусов. Ветер юго-западный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В воскресенье без существенных осадков, гололедица, ночью — минус 1–3 градуса, днем — плюс 1–3 градуса.

погода
прогнозы
Москва
новости
Самое популярное
