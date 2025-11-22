Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 22 ноября 2025 года

Какой сегодня день? 22 ноября греются в кофейнях, изучают словари и энциклопедии, чтобы обогатить язык и повысить эрудицию, читают книги Олдоса Хаксли и дарят подарки сынишкам. Также сегодня вспоминают реформу Петра Столыпина, ностальгируют по «Горбатому» и узнают, какие отношения у Иосифа Сталина были с его дочкой. Читали ли ее «20 писем к другу»?

Памятные даты и исторические события 22 ноября

22 ноября в России — день «переводчиков наших душ». Ровно 31 год назад зародилось Российское психологическое общество, ставшее для специалистов в психологии тем же, чем стал маяк для мореплавателей — опорой и объединяющим началом. В нашу эпоху активно поддерживается тренд на психотерапию. Почему бы не присоединиться к нему и не поздравить своих ментальных помощников?

К празднованию присоединяются не только практикующие психологи и тренеры личностного роста, но и преподаватели, студенты, выпускники профильных вузов, а также все, кто интересуется психологией и проходит специальное обучение.

Какие праздники отмечают 22 ноября еще? Например, в России сегодня День сыновей. Хотя он и не имеет официального статуса, его цель особенно важна: укрепление связей между детьми и родителями. В этот праздник семьи собираются вместе, чтобы выразить любовь и признательность. Родители дарят сыновьям подарки, звучат искренние поздравления и теплые тосты.

Семьи с маленькими детьми часто отправляются на совместные мероприятия — в кино, музеи или игровые центры, а взрослые сыновья, живущие отдельно, обязательно навещают родителей, чтобы разделить с ними этот добрый семейный праздник.

Необычные праздники и интересные факты

Представьте, что у словарей и энциклопедий есть свой личный праздник — и празднуется он в 22-й ноябрьский день. Почему именно сейчас, сегодня? Рассказываем: в середине ноября на свет появился Владимир Даль, тот самый человек, который создал «Толковый словарь живого великорусского языка».

Этот праздник 22 ноября напоминает: словари — живые хранители языка, которые превращают наши мысли в точные фразы, открывают глубину незнакомых слов и становятся надежным щитом против дезинформации. Когда вы берете в руки словарь, вы держите не просто сборник определений, а карту сокровищ, где каждое слово — жемчужина мудрости.

Когда за окном трещит мороз, а от собственного дыхания идет пар, самое время отметить необычный праздник — День отогревания в кофейнях. 22 ноября — идеальный повод забежать в ближайшую кофейню, устроиться в самом теплом уголке и согреться чашечкой ароматного напитка.

Интересно, что кофе пришел к нам одновременно с Запада и Востока. Моду на него ввел Петр I, который сам пристрастился к кофе в Голландии. Правда, поначалу россияне не спешили разделять царское увлечение — напиток казался им горьким и слишком дорогим. Но постепенно кофе завоевывал сердца: первый официальный трактир с кофе открылся в 1724 году, а уже в 1740-м в Петербурге появилась первая настоящая кофейня.

Церковные и религиозные праздники сегодня

22 ноября православные верующие вспоминают святую Матрону Константинопольскую — подвижницу, чья жизнь стала примером смирения и веры.

Именины и дни ангела сегодня

22 ноября — особый день для всех Александров, Антонов, Иванов, Кириллов и Матрен. К ним присоединяются обладатели редких имен Порфирий, Феоктист и Цецилия. В католической традиции именины сегодня у Марка и Цецилии.

Этот день в истории: что произошло 22 ноября

Какой сегодня день? 22 ноября 1906 года стартовала столыпинская аграрная реформа, которая кардинально изменила жизнь русской деревни. Если говорить просто, крестьянам наконец-то дали право стать настоящими хозяевами своей земли. Они могли выйти из общины, получить собственный участок (отруб) и даже переехать на отдельный хутор.

Государство активно помогало: давало льготные кредиты, помогало с переселением в Сибирь и на Урал. К 1911 году специальный «Закон о землеустройстве» окончательно закрепил эти изменения. Хотя реформа и не решила всех проблем, она смягчила социальное напряжение после революции 1905–1907 годов и дала толчок развитию сельского хозяйства.

Ровно 65 лет назад родился легендарный «Запорожец» — автомобиль, который стал настоящим народным героем. Первенец ЗАЗ-965, ласково прозванный в народе «Горбатым», появился на свет благодаря заданию партии создать доступный автомобиль для советских граждан.

За основу взяли популярный европейский Fiat 600, но советский вариант получил свой уникальный характер. Цена в 1200 рублей сделала мечту об автомобиле реальностью для тысяч семей. В стране, где личный транспорт был роскошью, за «Запорожцами» выстраивались многомесячные очереди — это был первый по-настоящему народный автомобиль, который изменил представление об авто в СССР.

Кто умер и родился 22 ноября

Сегодня исполняется 224 года со дня рождения удивительного человека — Владимира Даля. Мы знаем его как создателя легендарного словаря, но он был настоящим универсалом: врач, этнограф, фольклорист, писатель. Интересно, что в его жилах текла кровь разных европейских культур — отец был датским лингвистом, мать — немкой. Возможно, именно это многоязычное воспитание помогло ему создать уникальный словарь, который до сих пор остается непревзойденным собранием живого русского языка — более 200 тысяч слов и 30 тысяч пословиц!

В этот же день, но в 1808 году родился Томас Кук — основатель организованного туризма. 5 июля 1841 года он совершил революцию, отправив 570 человек в специальном поезде по живописному маршруту Лестер — Лафборо. Это путешествие положило начало первому в мире турагентству и новой эре доступных путешествий для всех.

22 ноября 1898 года родился Уайли Пост — человек, доказавший, что для подвига не нужны идеальные условия. Бывший шахтер, потерявший глаз в шахте, он не имел летного образования, но это не помешало ему войти в историю авиации. В 1933 году он в одиночку облетел земной шар за 7 дней 18 часов и 49 минут. В пути он совершил 11 остановок.

В этот день 1941 года ушел из жизни один из трех отцов-основателей гештальтпсихологии Курт Коффка. Вместе с Максом Вертгеймером и Вольфгангом Келером он разработал революционный подход к изучению восприятия и сознания. Интересна также его связь с советской наукой: в период 1920-х — 1930-х годов он активно публиковался на русском языке, а его работы находили отклик у советских коллег.

В этот день 1963 года мир простился с Олдосом Хаксли — британским писателем, о пророческом произведении-антиутопии «О дивный новый мир» знает весь свет. У мастера слова диагностировали рак гортани. Этот гуманист и философ предвидел опасности общества потребления, технического контроля и утраты духовности. Его творчество заставляет задуматься о цене прогресса и смысле человеческой свободы.

В этот день 2011 года скончалась Светлана Аллилуева, филолог и мемуарист, известная как дочь Иосифа Сталина. В 1967 году она переехала из СССР, после чего опубликовала книгу «Двадцать писем к другу» — воспоминания об отце и жизни в Кремле. Работа вызвала широкий интерес за рубежом. После переезда Аллилуева проживала в Швейцарии, затем в США, где продолжала заниматься литературной деятельностью.